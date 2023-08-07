Гвардиола недоволен новой политикой насчет компенсированного времени

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал английских футбольных чиновников за новую политику насчет компенсированного времени.

С сезона 2023/24 английским рефери рекомендовано компенсировать все то время, на которое во время матча останавливается игра.



Например, в этот уикенд к матчам Футбольной Лиги в среднем добавлялось по 16 минут и 34 секунды.



В воскресном матче за Суперкубок Англии было компенсировано восемь минут, но из-за столкновения Кайла Уолкера и Томаса Партея игра была дополнительно продлена, и на 101-й минуте "Арсенал" сравнял счет, после чего вырвал победу над "Сити" в серии пенальти.



Гвардиола сомневается, что это нововведение поможет избавиться от затяжек времени, и испытывает недовольство от того, что с тренерами и игроками никто не советовался на этот счет.



"Нам придется привыкнуть к этому. Мы выигрывали 1:0. У меня сложилось ощущение, что случилось не так много событий, чтобы компенсировать восемь минут. Но это хороший вопрос для Международного совета (IFAB) и всех людей, потому что они не консультировались с тренерами, они не консультировались с игроками".



"Нам придется смириться. Несомненно, теперь матчи будут длиться по 100 минут. Их продлевают из-за голов. Каждый раз, когда ты забиваешь гол. Представьте, что счет был бы 4:3, и они добавляют по 45 секунд за каждый из семи голов. В восемь утра завтрашнего дня мы бы все еще играли. Пожалуйста, не спрашивайте мое мнение".



"Добавление более 10 минут, на мой взгляд, не решит проблему с затяжками времени. Игроки будут больше уставать. Это чересчур", — цитирует Гвардиолу.