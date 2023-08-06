Кин считает, что "Арсенал" переплатил за Райса

Деклан Райс Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что "Арсенал" переплатил за полузащитника Деклана Райса.

Купленный у "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов Райс дебютировал за "Арсенал" в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в воскресенье.

Деклан произвел неплохое впечатление и помог "канонирам" завоевать трофей, однако Кин не уверен, что 24-летний англичанин оправдает свой ценник.

"Очевидно, что теперь его окружают более классные игроки, но здесь и другие требования".

"Посмотрим, будет ли он играть выше по полю. Думаю, он определенно способен забивать больше голов. Он обладает физической мощью и может проникать в штрафную".

"Очевидно, они заплатили за него слишком много. Он определенно не стоит более 100 миллионов фунтов, но Деклан Райс — действительно хороший игрок".

"В ближайший год или два мы узнаем, насколько хорош Деклан. Он проявляет себя каждую неделю, он крепкий парень, и "Арсеналу" не хватило этой физической мощи в заключительный месяц или два прошлого сезона".

"Но насколько хорошо его умение раздавать передачи? И сможет ли он забить девять, 10 голов? Скоро узнаем", — сообщил Кин в эфире ITV.


Метки Арсенал, Кин, Райс

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2023 23:00

Количество просмотров Просмотров: 201

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. os 06.08.2023 23:09 # os
    9-10 голов для опорника? У Кина совсем всё с головой плохо?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: