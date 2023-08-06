Кин считает, что "Арсенал" переплатил за Райса

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин считает, что "Арсенал" переплатил за полузащитника Деклана Райса.

Купленный у "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов Райс дебютировал за "Арсенал" в матче за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" в воскресенье.



Деклан произвел неплохое впечатление и помог "канонирам" завоевать трофей, однако Кин не уверен, что 24-летний англичанин оправдает свой ценник.



"Очевидно, что теперь его окружают более классные игроки, но здесь и другие требования".



"Посмотрим, будет ли он играть выше по полю. Думаю, он определенно способен забивать больше голов. Он обладает физической мощью и может проникать в штрафную".



"Очевидно, они заплатили за него слишком много. Он определенно не стоит более 100 миллионов фунтов, но Деклан Райс — действительно хороший игрок".



"В ближайший год или два мы узнаем, насколько хорош Деклан. Он проявляет себя каждую неделю, он крепкий парень, и "Арсеналу" не хватило этой физической мощи в заключительный месяц или два прошлого сезона".



"Но насколько хорошо его умение раздавать передачи? И сможет ли он забить девять, 10 голов? Скоро узнаем", — сообщил Кин в эфире ITV.