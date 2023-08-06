Постекоглу: "В ситуации с Кейном есть только один дедлайн"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что в ситуации с нападающим Харри Кейном для него нет другого дедлайна, кроме закрытия летнего трансферного окна.

В минувшую пятницу "Бавария" сделала свое очередное предложение о покупке Кейна, потребовав от "Тоттенхэма" предоставить ответ до полуночи того же дня.



"Тоттенхэм" своего ответа до сих пор не дал, и в воскресенье Кейн своим покером помог "шпорам" разгромить "Шахтер" в предсезонном матче. После победы 5:1 Постекоглу высказался насчет ситуации Харри.



"Мы знаем, что есть только один дедлайн, и это конец трансферного окна.



"А в остальном я поддерживаю постоянный диалог с Харри и с клубом. Я сказал, чтобы они поставили меня в известность, если статус-кво изменится".



"Мне не нужно знать промежуточные вещи в плане приобретений и расставаний. Я просто хочу знать о вещах, которые непосредственно передо мной, независимо от их сути. Я строю команду здесь, и я не могу выжидать того или иного решения".



"У нас нет такой роскоши или времени. Я работаю с тем, что у меня есть. Сегодня вы могли видеть, что Харри определенно вкладывается в то, что мы делаем, и мы продолжим в том же духе, пока что-нибудь не изменится", — цитирует Постекоглу The Independent.