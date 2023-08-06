"Челси" готовит новое предложение по Кайседо

"Челси" собирается сделать еще одно предложение о покупке полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо.

Ранее в воскресенье стало известно, что Кайседо пропускает заключительный предсезонный матч "Брайтона" против "Райо Вальекано". "Чайки" объяснили это проблемами Мойсеса с задней поверхностью бедра.



Вероятно, у решения "Брайтона" поберечь своего дорогостоящего игрока, есть и еще одна причина, потому что "Челси" не оставляет попыток переманить Кайседо.



Как сообщает The Telegraph, "Челси" готовит очередное предложение по 21-летнему полузащитнику сборной Эквадора, которого "Брайтон" оценивает в 100 миллионов фунтов.



До сих пор "синие" были готовы заплатить за Кайседо только 80 млн. фунтов. При этом лондонский клуб уже заручился согласием самого Мойсеса.



Добавим, этим летом "Челси" потратил уже около 180 млн. фунтов на семь новых игроков, если учитывать согласованный переход защитника "Монако" Акселя Дисаси. При этом "синие" заработали свыше 200 млн. фунтов с продаж.