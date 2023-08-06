"Арсенал" завоевал Суперкубок Англии, одолев "Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти.

В стартовом составе "канониров" были названы все трое новичков: Юрриен Тимбер, Деклан Райс и расположившийся на острие атак Кай Хаверц.



За "горожан" дебютировал Матео Ковачич, тогда как Кевин Де Брюйне был назван только среди запасных, а Натан Аке в заявку не попал вовсе.



В начале матча "Сити" имел значительное преимущество по владению мячом, но команды играли без ворот. Первый удар случился на 14-й минуте, когда Родри приложился с дистанции, но неточно.



Команда действовали довольно скованно, а первого опасного момента пришлось ждать до 25-й минуты, когда Хаверц принял мяч в центре штрафной, развернулся на 180 градусов и нанес удар, однако Штефан Ортега спас "горожан". Габриэль Мартинелли пытался сыграть на добивании, но Джон Стоунс встал стеной на пути снаряда.



С течением времени "Арсенал" становился все увереннее и на 40-й минуте получил вторую реальную возможность открыть счет, однако удар Хаверца из пределов штрафной вновь был отражен Ортегой.



На 43-й минуте Родри из центрального круга попытался забросить мяч за шиворот голкиперу "канониров" Аарону Рамсдейлу, однако снаряд опустился на сетку сверху.



Второй начался с удара головой Стоунса прямо в Рамсдейла, но дальше команды вновь принялись играть без ворот.



Довольно скоро Хосеп Гвардиола обратился к заменам, одна из которых сработала на 77-й минуте. Получив передачу от Де Брюйне, другого вышедшего со скамейки игрока, Коул Палмер с правого края штрафной забросил мяч в дальний угол ворот — 0:1.



На 82-й минуте Фил Фоден получил мяч в районе 11-метровой отметки от Хулиана Альвареса, чуть улучшил свою позицию и пробил, однако Рамсдейл оставил "Арсенал" в игре.



"Канонирам" нужно было отыгрываться, но "горожане" просто не позволяли своему сопернику создавать моменты.



Когда компенсированное время уже было на исходе, и победа "Сити" выглядела неминуемой, мяч после отчаянного удара Леандро Троссарда попал в Мануэля Аканджи, и этот рикошет застал Ортегу врасплох — 1:1.



Команы сразу перешли к пенальти, и здесь успешнее оказались лондонцы, реализовавшие все четыре своих попытки, тогда как Де Брюйне пробил в перекладину, а удар Родри был отражен Рамсдейлом.



"Арсенал" был вознагражден за то, что старался до самого конца. "Канониры" получили легкую компенсацию за упущенный в прошлом сезоне титул Премьер-Лиги.



"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 1:1 (0:0) победа "Арсенала" в серии пенальти — 4:1



Голы: Троссард 90 — Палмер 77.



Серия пенальти: Эдегор (гол) — Де Брюйне (перекладина), Троссард (гол) — Силва (гол), Сака (гол) — Родри (голкипер), Виейра (гол).



"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль (Смит-Роу 87), Тимбер (Тирни 76), Партей, Райс (Нкетиа 81), Эдегор, Сака, Мартинелли (Троссард 75), Хаверц (Виейра 87).



"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Диаш, Стоунс, Аканджи, Ковачич (Де Брюйне 64), Родри, Силва, Грилиш (Фоден 58), Альварес, Холанд (Палмер 64).



Предупреждения: Партей, Хаверц, Габриэль — Альварес.



