"Арсенал" завоевал Суперкубок Англии

Леандро Троссард "Арсенал" завоевал Суперкубок Англии, одолев "Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти.

В стартовом составе "канониров" были названы все трое новичков: Юрриен Тимбер, Деклан Райс и расположившийся на острие атак Кай Хаверц.

За "горожан" дебютировал Матео Ковачич, тогда как Кевин Де Брюйне был назван только среди запасных, а Натан Аке в заявку не попал вовсе.

В начале матча "Сити" имел значительное преимущество по владению мячом, но команды играли без ворот. Первый удар случился на 14-й минуте, когда Родри приложился с дистанции, но неточно.

Команда действовали довольно скованно, а первого опасного момента пришлось ждать до 25-й минуты, когда Хаверц принял мяч в центре штрафной, развернулся на 180 градусов и нанес удар, однако Штефан Ортега спас "горожан". Габриэль Мартинелли пытался сыграть на добивании, но Джон Стоунс встал стеной на пути снаряда.

С течением времени "Арсенал" становился все увереннее и на 40-й минуте получил вторую реальную возможность открыть счет, однако удар Хаверца из пределов штрафной вновь был отражен Ортегой.

На 43-й минуте Родри из центрального круга попытался забросить мяч за шиворот голкиперу "канониров" Аарону Рамсдейлу, однако снаряд опустился на сетку сверху.

Второй начался с удара головой Стоунса прямо в Рамсдейла, но дальше команды вновь принялись играть без ворот.

Довольно скоро Хосеп Гвардиола обратился к заменам, одна из которых сработала на 77-й минуте. Получив передачу от Де Брюйне, другого вышедшего со скамейки игрока, Коул Палмер с правого края штрафной забросил мяч в дальний угол ворот — 0:1.

На 82-й минуте Фил Фоден получил мяч в районе 11-метровой отметки от Хулиана Альвареса, чуть улучшил свою позицию и пробил, однако Рамсдейл оставил "Арсенал" в игре.

"Канонирам" нужно было отыгрываться, но "горожане" просто не позволяли своему сопернику создавать моменты.

Когда компенсированное время уже было на исходе, и победа "Сити" выглядела неминуемой, мяч после отчаянного удара Леандро Троссарда попал в Мануэля Аканджи, и этот рикошет застал Ортегу врасплох — 1:1.

Команы сразу перешли к пенальти, и здесь успешнее оказались лондонцы, реализовавшие все четыре своих попытки, тогда как Де Брюйне пробил в перекладину, а удар Родри был отражен Рамсдейлом.

"Арсенал" был вознагражден за то, что старался до самого конца. "Канониры" получили легкую компенсацию за упущенный в прошлом сезоне титул Премьер-Лиги.

"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 1:1 (0:0) победа "Арсенала" в серии пенальти — 4:1

Голы: Троссард 90 — Палмер 77.

Серия пенальти: Эдегор (гол) — Де Брюйне (перекладина), Троссард (гол) — Силва (гол), Сака (гол) — Родри (голкипер), Виейра (гол).

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль (Смит-Роу 87), Тимбер (Тирни 76), Партей, Райс (Нкетиа 81), Эдегор, Сака, Мартинелли (Троссард 75), Хаверц (Виейра 87).

"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Диаш, Стоунс, Аканджи, Ковачич (Де Брюйне 64), Родри, Силва, Грилиш (Фоден 58), Альварес, Холанд (Палмер 64).

Предупреждения: Партей, Хаверц, Габриэль — Альварес.

FAPL.ru - Английский футбол


Метки Арсенал, Манчестер Сити, обзор матча, Суперкубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2023 20:20

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. moneymaker 06.08.2023 21:27 # moneymaker
    Ебем аплочку

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  2. chelsiukpro 06.08.2023 21:17 # chelsiukpro
    Поздравления Арсеналу! Молодцы... некуй гегемонить сити!

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  3. eminem97gunner 06.08.2023 21:11 # eminem97gunner
    как же горит у суперглора))

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  4. tot35 06.08.2023 21:04 # tot35
    Отсо сити)

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  5. memfis63 06.08.2023 21:03 # memfis63
    хохлы чо вас таракашек амеры сейчас сливают ??? ой, а как это так вышло-то )))

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  6. geniusss 06.08.2023 21:02 # geniusss
    На фронте запад победить не смог. Ищет варианты выиграть за столом переговоров. Классика.

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  7. memfis63 06.08.2023 21:01 # memfis63
    хохлы как у вас дела ? как зерновая сделка ? как на вкус русская сперма ?

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  8. mixmaster 06.08.2023 20:58 # mixmaster
    норм так робота-альбиноса удержала защита Арсенала. Уайт норм пз. Тимбер - лз. Зину - нахуй в чеу12си продать. Хаверц норм сыграл, надо ему еще время привыкнуть к команде.

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  9. memfis63 06.08.2023 20:56 # memfis63
    свиньи скулят ,что нельзя бить по элеваторам и портам

    эй nидары , с куя ли нельзя вас ебашить ?

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  10. superglor 06.08.2023 20:49 # superglor
    Нормально вас тут повылазило. До 100 минуты в теме про матч было 10 комментариев, а тут нарисовались вдруг.

    0 ЛЧ.

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  11. narcot 06.08.2023 20:46 # narcot
    Кеек




    Актуальная зарплата в США в июле около 6300$ в месяц, а в России около 750$, т.е. разрыв увеличился до 8.4, вернувшись к кризисному 2016 году и уровню 16 летней давности в феврале 2007

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  12. kukuruzko 06.08.2023 20:44 # kukuruzko
    ГЕЮГИ!!!

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  13. takernotagiver 06.08.2023 20:44 # takernotagiver
    Пусть Сити еще и Бернарду продаст. Тогда их другие клубы начнут обыгрывать на классе)

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  14. keita 06.08.2023 20:44 # keita
    Таким трофеем даже манки не хвастаются, а они даже меджусобойчики на заднем дворике САФа считают, так что я бы на месте канониров постеснялся праздновать

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  15. last-chapter 06.08.2023 20:43 # last-chapter
    Сколько ударов Холанд нанес?

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  16. mufc1994 06.08.2023 20:43 # mufc1994
    Чисто чтобы Зина не плакал, отдали победу

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  17. takernotagiver 06.08.2023 20:41 # takernotagiver
    АХАХАХАХА
    _________
    06.08.2023 20:04 #
    superglor

    Арсиноль - закупились на 250 лямов, кукареки про претензии на титул.
    Сити - победу приносит воспитанник из академии, стоивший 0

    (ответить)

  18. takernotagiver 06.08.2023 20:40 # takernotagiver
    ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
    ___________________


    03.08.2023 00:42 #
    superglor

    > После победы в серии пенальти и завоевания трофея
    > Emirates Cup

    ПХАХАХВХАВХА, ТРОФЕЯ! Не позорились бы хоть такими трофеями.
    (ответить)

    03.08.2023 07:09 #
    goonner

    ну да, не трофей. Надо руководителям АПЛ при след. победе сити сделать трофей в виде мешка
    (ответить)

    03.08.2023 08:00 # удалить
    takernotagiver

    У него просто перед суперкубком мандраж начался)

    Источник: http://fapl.ru/posts/101925/?c=1#c7815684

    (ответить)

  19. xxa 06.08.2023 20:38 # xxa
    Голубые и их болельщики тоже голубые. Голубой шарлатан целует голубого уокера.

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  20. hammersmith 06.08.2023 20:38 # hammersmith
    «Сами переговоры с уринкраиной пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде» (с) Дэвид Мойес

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