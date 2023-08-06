"Арсенал" завоевал Суперкубок Англии
"Арсенал" завоевал Суперкубок Англии, одолев "Манчестер Сити" в серии послематчевых пенальти.
В стартовом составе "канониров" были названы все трое новичков: Юрриен Тимбер, Деклан Райс и расположившийся на острие атак Кай Хаверц.
За "горожан" дебютировал Матео Ковачич, тогда как Кевин Де Брюйне был назван только среди запасных, а Натан Аке в заявку не попал вовсе.
В начале матча "Сити" имел значительное преимущество по владению мячом, но команды играли без ворот. Первый удар случился на 14-й минуте, когда Родри приложился с дистанции, но неточно.
Команда действовали довольно скованно, а первого опасного момента пришлось ждать до 25-й минуты, когда Хаверц принял мяч в центре штрафной, развернулся на 180 градусов и нанес удар, однако Штефан Ортега спас "горожан". Габриэль Мартинелли пытался сыграть на добивании, но Джон Стоунс встал стеной на пути снаряда.
С течением времени "Арсенал" становился все увереннее и на 40-й минуте получил вторую реальную возможность открыть счет, однако удар Хаверца из пределов штрафной вновь был отражен Ортегой.
На 43-й минуте Родри из центрального круга попытался забросить мяч за шиворот голкиперу "канониров" Аарону Рамсдейлу, однако снаряд опустился на сетку сверху.
Второй начался с удара головой Стоунса прямо в Рамсдейла, но дальше команды вновь принялись играть без ворот.
Довольно скоро Хосеп Гвардиола обратился к заменам, одна из которых сработала на 77-й минуте. Получив передачу от Де Брюйне, другого вышедшего со скамейки игрока, Коул Палмер с правого края штрафной забросил мяч в дальний угол ворот — 0:1.
На 82-й минуте Фил Фоден получил мяч в районе 11-метровой отметки от Хулиана Альвареса, чуть улучшил свою позицию и пробил, однако Рамсдейл оставил "Арсенал" в игре.
"Канонирам" нужно было отыгрываться, но "горожане" просто не позволяли своему сопернику создавать моменты.
Когда компенсированное время уже было на исходе, и победа "Сити" выглядела неминуемой, мяч после отчаянного удара Леандро Троссарда попал в Мануэля Аканджи, и этот рикошет застал Ортегу врасплох — 1:1.
Команы сразу перешли к пенальти, и здесь успешнее оказались лондонцы, реализовавшие все четыре своих попытки, тогда как Де Брюйне пробил в перекладину, а удар Родри был отражен Рамсдейлом.
"Арсенал" был вознагражден за то, что старался до самого конца. "Канониры" получили легкую компенсацию за упущенный в прошлом сезоне титул Премьер-Лиги.
"Арсенал" — "Манчестер Сити" — 1:1 (0:0) победа "Арсенала" в серии пенальти — 4:1
Голы: Троссард 90 — Палмер 77.
Серия пенальти: Эдегор (гол) — Де Брюйне (перекладина), Троссард (гол) — Силва (гол), Сака (гол) — Родри (голкипер), Виейра (гол).
"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль (Смит-Роу 87), Тимбер (Тирни 76), Партей, Райс (Нкетиа 81), Эдегор, Сака, Мартинелли (Троссард 75), Хаверц (Виейра 87).
"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Диаш, Стоунс, Аканджи, Ковачич (Де Брюйне 64), Родри, Силва, Грилиш (Фоден 58), Альварес, Холанд (Палмер 64).
Предупреждения: Партей, Хаверц, Габриэль — Альварес.
06.08.2023 20:20
Просмотров: 3850
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ебем аплочку
(ответить)
Поздравления Арсеналу! Молодцы... некуй гегемонить сити!
(ответить)
как же горит у суперглора))
(ответить)
Отсо сити)
(ответить)
хохлы чо вас таракашек амеры сейчас сливают ??? ой, а как это так вышло-то )))
(ответить)
На фронте запад победить не смог. Ищет варианты выиграть за столом переговоров. Классика.
(ответить)
хохлы как у вас дела ? как зерновая сделка ? как на вкус русская сперма ?
(ответить)
норм так робота-альбиноса удержала защита Арсенала. Уайт норм пз. Тимбер - лз. Зину - нахуй в чеу12си продать. Хаверц норм сыграл, надо ему еще время привыкнуть к команде.
(ответить)
свиньи скулят ,что нельзя бить по элеваторам и портам
эй nидары , с куя ли нельзя вас ебашить ?
(ответить)
Нормально вас тут повылазило. До 100 минуты в теме про матч было 10 комментариев, а тут нарисовались вдруг.
0 ЛЧ.
(ответить)
Кеек
Актуальная зарплата в США в июле около 6300$ в месяц, а в России около 750$, т.е. разрыв увеличился до 8.4, вернувшись к кризисному 2016 году и уровню 16 летней давности в феврале 2007
(ответить)
ГЕЮГИ!!!
(ответить)
Пусть Сити еще и Бернарду продаст. Тогда их другие клубы начнут обыгрывать на классе)
(ответить)
Таким трофеем даже манки не хвастаются, а они даже меджусобойчики на заднем дворике САФа считают, так что я бы на месте канониров постеснялся праздновать
(ответить)
Сколько ударов Холанд нанес?
(ответить)
Чисто чтобы Зина не плакал, отдали победу
(ответить)
АХАХАХАХА
_________
06.08.2023 20:04 #
superglor
Арсиноль - закупились на 250 лямов, кукареки про претензии на титул.
Сити - победу приносит воспитанник из академии, стоивший 0
(ответить)
ОРУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ
___________________
03.08.2023 00:42 #
superglor
> После победы в серии пенальти и завоевания трофея
> Emirates Cup
ПХАХАХВХАВХА, ТРОФЕЯ! Не позорились бы хоть такими трофеями.
(ответить)
03.08.2023 07:09 #
goonner
ну да, не трофей. Надо руководителям АПЛ при след. победе сити сделать трофей в виде мешка
(ответить)
03.08.2023 08:00 # удалить
takernotagiver
У него просто перед суперкубком мандраж начался)
Источник: http://fapl.ru/posts/101925/?c=1#c7815684
(ответить)
Голубые и их болельщики тоже голубые. Голубой шарлатан целует голубого уокера.
(ответить)
«Сами переговоры с уринкраиной пока не нужны. Враг должен приползти на коленях, моля о пощаде» (с) Дэвид Мойес
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий