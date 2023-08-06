"Кристал Пэлас" договаривается насчет Коссуну

"Кристал Пэлас" договаривается о переходе центрального защитника "Байера" Одилона Коссуну.

Главный тренер "Пэлас" Рой Ходжсон изначально собирался обзавестись еще одним центральным защитником этим летом, особенно в свете интереса других клубов к Марку Гехи и Йоакиму Андерсену.



По информации Daily Mail, сейчас "Пэлас" ведет переговоры насчет аренды Коссуну с обязательством по выкупу за 24 миллиона фунтов.



За плечами у Коссуну два сезона выступлений за "Байер", куда он перебрался из бельгийского "Брюгге" в июле 2021. В течение этого времени 22-летний ивуариец заслужил репутацию одного из перспективнейших игроков Бундеслиги на своей позиции.



Помимо Коссуну, "Пэлас" также хочет арендовать левого защитника "Челси" Льюиса Холла. Два лондонских клуба уже ведут переговоры об условиях сделки.