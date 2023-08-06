Кайседо пропустил предсезонный матч "Брайтона"
Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо внезапно пропустил заключительный предсезонный матч своей команды.
Кайседо считается трансферной целью номер один "Челси" среди полузащитников. По слухам, сам Мойсес отчаянно хочет присоединиться к команде Маурисио Почеттино.
"Челси" сделал уже несколько предложений о покупке Кайседо, но до сих пор не согласился заплатить те 100 миллионов фунтов, в которые "Брайтон" оценивает 21-летнего эквадорца.
Так или иначе, но Кайседо не попал в заявку "Брайтона" на заключительный предсезонный матч против "Райо Вальекано" в воскресенье. Официальной причиной отсутствия Мойсеса является напряжение в задней поверхности бедра, сообщает talkSPORT.
Добавим, "Брайтон" начинает новый сезон Премьер-Лиги домашним матчем против "Лутона" в следующую субботу.
06.08.2023 19:00
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