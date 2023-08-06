"Интер" возвращается за Балоганом
"Интер" возобновил свои попытки заполучить нападающего "Арсенала" Фоларина Балогана.
Ранее этим летом "Арсенал" отклонил предложение "Интера" в 26 миллионов фунтов о покупке Балогана, после чего итальянский клуб охладел к игроку сборной США.
"Интер" стал изучать альтернативы Балогану, однако вариант с возвращением Ромелу Лукаку из "Челси" быстро отпал, а борьбу за Джанлуку Скамакку из "Вест Хэма" выиграла "Аталанта".
Daily Mail ожидает, что теперь "Интер" вернется за Балоганом и сделает улучшенное предложение по 22-летнему нападающему, которого "Арсенал" оценивает в 45 млн. фунтов.
Добавим, что недавно "Арсенал" потерял с травмой нападающего Габриэля Жезуса, и это может заставить главного тренера "канониров" Микеля Артету пересмотреть свои планы на Балогана.
06.08.2023 18:00
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