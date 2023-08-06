Мбаппе готов провести сезон 2023/24 в Премьер-Лиге

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе открыт к идее провести предстоящий сезон в Премьер-Лиге на правах аренды.

В прошлом месяце Мбаппе отказался даже разговаривать с саудовским "Аль-Хилялем", который предложил за Килиана 259 миллионов фунтов.



Этим поступком Мбаппе только усугубил свои отношения с ПСЖ, и кажется, что у Килиана нет будущего на "Парк де Пренс", несмотря на то, что его контракт истекает только следующим летом.



Мбаппе рассчитывает перейти свободным агентом в "Реал" следующим летом, но Килиану все еще нужно решить, где он будет играть в сезоне 2023/24.



По информации Daily Mirror, представители 24-летнего француза уже подыскивают временное пристанище для своего клиента, контактируя с несколькими клубами Премьер-Лиги.



Прежде всего Мбаппе сватают в "Ливерпуль" и "Челси", но еще одним претендентом на Килиана является "Арсенал".