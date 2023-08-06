Гвардиола сводил Уолкера на ужин

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола устроил ужин с Кайлом Уолкером, надеясь отговорить своего защитника от перехода в "Баварию".

На днях стало известно, что "Сити" сделал уже второе предложение Уолкеру о новом контракте, а Гвардиола перед матчем за Суперкубок Англии против "Арсенала" пообещал "сражаться" за сохранение Кайла в клубе.



Свои слова Гвардиола подтвердил делом. Как сообщает The Sun, в пятницу вечером Хосеп пригласил Уолкера на ужин в японский ресторан MUSU в Манчестере.



Гвардиола и Уолкер ужинали и разговаривали на протяжении двух с половиной часов, после чего Хосеп уехал домой на велосипеде Pinarello стоимостью 5,000 фунтов.



В данный момент неясно, помогло ли "Сити" личное вмешательство Гвардиолы, однако для "Баварии" 33-летний Уолкер остается ключевой трансферной целью.