Гвардиола сводил Уолкера на ужин

Кайл Уолкер и Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола устроил ужин с Кайлом Уолкером, надеясь отговорить своего защитника от перехода в "Баварию".

На днях стало известно, что "Сити" сделал уже второе предложение Уолкеру о новом контракте, а Гвардиола перед матчем за Суперкубок Англии против "Арсенала" пообещал "сражаться" за сохранение Кайла в клубе.

Свои слова Гвардиола подтвердил делом. Как сообщает The Sun, в пятницу вечером Хосеп пригласил Уолкера на ужин в японский ресторан MUSU в Манчестере.

Гвардиола и Уолкер ужинали и разговаривали на протяжении двух с половиной часов, после чего Хосеп уехал домой на велосипеде Pinarello стоимостью 5,000 фунтов.

В данный момент неясно, помогло ли "Сити" личное вмешательство Гвардиолы, однако для "Баварии" 33-летний Уолкер остается ключевой трансферной целью.


Метки Бавария, Гвардиола, Манчестер Сити, Уолкер

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2023 16:00

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  1. ruchinski 06.08.2023 16:31 # ruchinski
    грамотная реклама рестика.

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  2. gerrard08 06.08.2023 16:24 # gerrard08
    Кажись лысому пришлось применить ротацию.

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  3. chr1s8rown 06.08.2023 16:21 # chr1s8rown
    Потом снял штаны этот гандон как привык

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  4. hammersmith 06.08.2023 16:20 # hammersmith
    Бляяя, пидоры грязные

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  5. bangladesh 06.08.2023 16:16 # bangladesh
    они там взасос поцеловались чтоли? два заднеприводных чебурека.

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