Легенда "Арсенала" Пол Мерсон дал прогноз на матч за Суперкубок Англии, предсказав победу своего бывшего клуба над "Манчестер Сити".

В воскресенье "Арсенал" как вторая команда минувшего сезона Премьер-Лиги сразится на "Уэмбли" с "Сити" как с действующим чемпионом.



По мнению Мерсона, мотивация "Арсенала" на матч за Суперкубок Англии выше, а летние приобретения помогут "канонирам" взять верх.



"Теперь у "Арсенала" появилась глубина состава, они обеспечили это с помощью трансферного рынка. Когда они играли на групповой стадии в Европе в прошлом сезоне, они играли своим сильнейшим составом. Когда они начали давать отдых игрокам в плей-офф, то сразу же вылетели от "Спортинга". Теперь они купили игроков, укрепив свою команду".



"Очень немногие люди ожидали, что "Арсенал" попадет в топ-4 в прошлом сезоне, но в этом сезоне с их командой связаны большие ожидания. Многие игроки "Арсенала" были невероятны в прошлом сезоне, и им будет сложно снова показать столь качественную игру".



"Матч за Суперкубок Англии значит для "Арсенала" больше, чем для "Манчестер Сити". Я ставлю на то, что "Арсенал" выиграет этот матч 2:1", — сообщил Мерсон Sportskeeda.