МЮ сможет купить Амрабата за 26 млн. фунтов

"Фиорентина" готова продать полузащитника Софьяна Амрабата в "Манчестер Юнайтед" всего за 30 миллионов евро (26 млн. фунтов).

Этим летом "Юнайтед" укрепил свой состав с помощью Андре Онана, Мейсона Маунта и Расмуса Хейлунда, и приглашение полузащитника — приоритет для "красных дьяволов" на остаток летнего трансферного окна.



Интерес "Юнайтед" к Амрабату не является секретом, и сам Софьян открыт к воссоединению с главным тренером "дьяволов" Эриком Тен Хагом, с которым им довелось вместе поработать в голландском "Утрехте".



Более того, "Фиорентина" готова продать Амрабата, установив за 26-летнего марокканца вполне адекватную цену в 26 млн. фунтов.



Однако Football Italia сообщает, что "Фиорентина" пока не получала официальных предложений от "Юнайтед". По всей видимости, у "дьяволов" не осталось свободных средств на трансферы.



Чтобы позволить себе еще одного новичка, "Юнайтед" сперва нужного кого-нибудь продать. Среди тех, от которого "дьяволы" готовы избавиться, называются Харри Магуайр, Фред, Донни Ван де Бек и Скотт Мактоминей.