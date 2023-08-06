МЮ сможет купить Амрабата за 26 млн. фунтов

Софьян Амрабат "Фиорентина" готова продать полузащитника Софьяна Амрабата в "Манчестер Юнайтед" всего за 30 миллионов евро (26 млн. фунтов).

Этим летом "Юнайтед" укрепил свой состав с помощью Андре Онана, Мейсона Маунта и Расмуса Хейлунда, и приглашение полузащитника — приоритет для "красных дьяволов" на остаток летнего трансферного окна.

Интерес "Юнайтед" к Амрабату не является секретом, и сам Софьян открыт к воссоединению с главным тренером "дьяволов" Эриком Тен Хагом, с которым им довелось вместе поработать в голландском "Утрехте".

Более того, "Фиорентина" готова продать Амрабата, установив за 26-летнего марокканца вполне адекватную цену в 26 млн. фунтов.

Однако Football Italia сообщает, что "Фиорентина" пока не получала официальных предложений от "Юнайтед". По всей видимости, у "дьяволов" не осталось свободных средств на трансферы.

Чтобы позволить себе еще одного новичка, "Юнайтед" сперва нужного кого-нибудь продать. Среди тех, от которого "дьяволы" готовы избавиться, называются Харри Магуайр, Фред, Донни Ван де Бек и Скотт Мактоминей.


Метки Амрабат, Манчестер Юнайтед, Фиорентина

Автор mihajlo   

Дата 06.08.2023 14:00

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Последние комментарии:




  1. murderface616 06.08.2023 14:36 # murderface616
    пусть Челси его возьмёт вместо Кайседо за 100 лямов

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  2. chelsea88 06.08.2023 14:07 # chelsea88
    Копейки для мю.

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