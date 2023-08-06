Обамеянг объяснил свой провал в "Челси"

Нападающий "Марселя" Пьер-Эмерик Обамеянг объяснил, почему провалился в "Челси".

Обамеянг забил 13 голов за послезона в "Барселоне", откуда год назад был куплен в "Челси", но в своем единственном сезоне на "Стэмфорд Бридж" отличился лишь трижды, причем все три раза — еще в октябре.



Такой контраст между своими периодами в "Барселоне" и "Челси" Обамеянг, ранее этим летом ушедший в "Марсель", объясняет тем, что в лондонском клубе его по-настоящему хотел только Томас Тухель.



"Это просто объяснить. Я прибыл в "Барселону" в другой манере. Была большая разница в том плане, как меня приняли персонал и игроки в "Челси". Контекст был совершенно другим".



"Потому что немалую роль в моем переходе в "Челси" сыграл Томас Тухель, а неделю спустя его уволили".



"Так что это было совершенно по-разному. Это было непросто для меня и оказало свое влияние. В дальнейшем я почти не играл".



"А позже добавились проблемы другого характера, в чем я не виноват", — цитирует Обамеянга Football Espana.