"Тоттенхэм" готов перехватить Уорд-Проуза

"Тоттенхэм" готов перехватить капитана "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза.

Ранее на этой неделе свой интерес к Уорд-Проузу завершил "Вест Хэм". "Молотобойцы" были готовы заплатить за Джеймса только 25-30 миллионов фунтов, тогда как "Саутгемптон" затребовал на 10 млн. фунтов больше.



Уорд-Проуз уже успел начать новый сезон Чемпионшипа, приняв участие в победном для "Саутгемптона" матче против "Шеффилд Уэнсдей" (1:2), однако Daily Star утверждает, что Джеймс все еще может покинуть родной клуб.



Планируя попрощаться с Пьер-Эмилем Хейбьергом и Танги Ндомбеле, "Тоттенхэм" собирается пригласить нового полузащитника, и на эту роль "шпоры" присмотрели как раз Уорд-Проуза.



По информации издания, главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу рассматривает 28-летнего англичанина как идеальное дополнение к своей команде, и "шпоры" готовы быть щедрее, нежели "Вест Хэм".