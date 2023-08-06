Артета потребовал от "Арсенала" прибавить, чтобы соперничать с "Сити"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команда должна прибавить относительно прошлого сезона, чтобы соперничать с "Манчестер Сити".

В минувшем сезоне "Арсенал" только в концовке позволил ускорившемуся "Сити" опередить себя и перехватить титул Премьер-Лиги.



В преддверии матча за Суперкубок Англии против "Сити" Артета очень лестно высказался о сопернике и призвал "Арсенал" прибавить.



"Сражаться за каждый трофей — это то, чего мы хотим. Мы должны доказать это".



"То, что мы сделали в прошлом сезоне, оказалось недостаточно, чтобы завоевать большой трофей, и нам нужно стать лучше. Мы испытываем большой восторг от того, что играем в финале и имеем возможность завоевать трофей".



"Мы играем против команды, которую чрезвычайно сложно победить. Эта команда стала лучшей в Европе в прошлом сезоне, и мы знаем, каковы их стандарты", — цитирует Артету Sky Sports.