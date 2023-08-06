"Манчестер Сити" проявляет интерес к Митоме

"Манчестер Сити" проявляет интерес к вингеру "Брайтона" Каору Митоме как к замене для покинувшего клуб Рияда Махреза.

"Сити" потребовался новый игрок на фланг атаки после того, как Махрез был продан в "Аль-Ахли" за 30 миллионов фунтов в прошлом месяце.



С переходом к "горожанам" связывают Майкла Олисе, однако "Челси" все же считается фаворитом в борьбе за вингера "Кристал Пэлас".



Другим вариантом для "Сити" может стать Митома, который блестяще отыграл минувший сезон, забив семь голов и отдав пять результативных передач за "Брайтон" в 33 матчах Премьер-Лиги.



Как утверждает Daily Star, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола находит Митому "очень интересным" игроком, однако для приобретения 26-летнего японца может потребоваться сумма в районе 50 млн. фунтов.