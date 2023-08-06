"Челси" собирается купить Адамса вместо Кайседо

"Челси" по-прежнему отказывается переплачивать за полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо и теперь собирается купить Тайлера Адамса из "Лидса" взамен.

Кайседо был трансферной целью номер один "Челси" среди полузащитников, однако "синие" оказались не готовы заплатить те 100 миллионов фунтов, в которые "Брайтон" оценил Мойсеса.



Не исключено, что "Челси" сделает еще одно предложение насчет Кайседо, однако лондонский клуб уже вовсю работает над альтернативными вариантами.



И Daily Mail утверждает, что с наибольшей вероятностью "Челси" обратится к варианту с Адамсом, который может быть выкуплен за фиксированные 20 млн. фунтов ввиду вылета "Лидса" из Премьер-Лиги.



Адамс только прошлым летом присоединился к "Лидсу", и Тайлер не собирается провести сезон 2023/24 в Чемпионшипе.



"Челси" может попытаться оформить трансфер 24-летнего американца до матча первого тура Премьер-Лиги против "Ливерпуля".



В услугах Адамса заинтересованы "Астон Вилла" и некоторые другие клубы Премьер-Лиги, но сам Тайлер отдает предпочтение "Челси".