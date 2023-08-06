"Сити" ищет покупателя на Лапорта

Заполучив Йошко Гвардиола, теперь "Манчестер Сити" собирается искать покупателя на своего защитника Эмерика Лапорта.

В субботу "Сити" объявил о покупке Гвардиола у "РБ Лейпциг" за 77.6 млн. фунтов. Йошко получил пятилетний контракт с зарплатой в 130,000 фунтов в неделю.



Приобретение Гвардиола означает, что теперь "Сити" постарается найти покупателя на Лапорта, который в минувшем сезоне был последним выбором главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы на позиции центрального защитника.



За пять с половиной лет в "Сити" после своего перехода из "Атлетика" за 57 млн. фунтов Лапорт выиграл пять титулов Премьер-Лиги, Лигу Чемпионов, два Кубка Англии и три Кубка Лиги.



Как сообщает Daily Mirror, Лапорт вызывает интерес у "Арсенала", "Тоттенхэма" и "Астон Виллы", однако "Сити" предпочел бы продать 29-летнего игрока сборной Испании в зарубежный клуб.



"Сити" надеется выручить около 30 млн. фунтов с продажи Лапорта.