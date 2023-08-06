Анонс матча за Суперкубок Англии

В воскресенье на "Уэмбли" сойдутся "Арсенал" и "Манчестер Сити", чтобы определить судьбу Суперкубка Англии (Community Shield).

Матч за Суперкубок Англии традиционно предваряет каждый новый сезон, и обычно в нем сходятся действующий чемпион и обладатель национального кубка.



Однако и титул Премьер-Лиги, и Кубок Англии — плюс трофей Лиги Чемпионов — в минувшем сезоне завоевал "Сити", поэтому соперником "горожан" стала вторая команда чемпионата в лице "Арсенала".



Для "Арсенала" этот матч совершенно не будет товарищеским. Главному тренеру "канониров" Микелю Артете и его игроком до сих пор больно от того, что его команда, проведя 248 дней на вершине Премьер-Лиги, в концовке позволила "Сити" перехватить титул.



С момента окончания минувшего сезона "Арсенал" инвестировал свыше 200 миллионов фунтов в укрепление своего состава, подписав Деклана Райса, Кая Хаверца и Юрриена Тимбера. В то же время "Сити" приобрел хорватов Матео Ковачича и Йошко Гвардиола, при этом лишившись Илкая Гюндогана и Рияда Махреза.



К новому сезону команды готовились по-разному. "Арсенал" сыграл вничью с "Нюрнбергом" (1:1), после чего отправился в турне по США, где разгромил сборную всех звезд МЛС (5:0), уступил "Манчестер Юнайтед" (2:0) и победил "Барселону (5:3). "Сити" посетил Японию и Южную Корею, где одолел "Йокогаму Ф. Маринос" (5:3) и "Баварию" (2:1), а затем проиграл "Атлетико" (2:1).



В 2015 году "Арсенал" Арсена Венгера разгромил "Сити" Мануэля Пеллегрини в матче за Суперкубок Англии со счетом 3:0, однако при Хосепе Гвардиоле "горожане" выиграли 16 из 19 матчей против "канониров", включая все семь последних.



Против своего бывшего клуба не смогут сыграть ныне представляющие "Арсенал" Александр Зинченко и Габриэль Жезус. Также травмированы Мохамед Эльнени, Альбер Самби Локонга и Рис Нелсон. Фоларин Балоган готовится покинуть клуб.



Полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне все еще полностью не восстановился после надрыва задней поверхности бедра, полученного в финале Лиги Чемпионов против "Интера". Едва ли будет готов сыграть за свой новый клуб без тренировок Йошко Гвардиол, но дебют Матео Ковачича возможен.



Матч за Суперкубок Англии

"Арсенал" — "Манчестер Сити"

Лондон. Стадион "Уэмбли". 18:00