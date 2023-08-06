"Арсенал" в 48 часах от покупки Райи

"Арсенал" надеется завершить приобретение голкипера "Брентфорда" Давида Райи в ближайшие 48 часов.

Ранее на текущей неделе стало известно, что "Арсенал" сделал предложение о покупке Райи в размере 23 миллионов фунтов, включая 3 млн. фунтов в виде бонусов.



Это значительно меньше той цены в 40 млн. фунтов, которую неоднократно озвучивал "Брентфорд" за 27-летнего испанца.



Однако сам Райя уже дал согласие на переход в "Арсенал" и по-прежнему не собирается продлевать свой истекающий через год контракт, что, видимо, и заставило "Брентфорд" пойти на уступки.



Сейчас два клуба продолжают переговоры, но трансферный гуру Фабрицио Романо ожидает, что компромисс по Райе будет достигнут в ближайшие 24-48 часов.



Заполучив Райю, "Арсенал" даст зеленый свет на переход своего запасного голкипера Мэтта Тернера в "Ноттингем Форест". Этот трансфер уже практически согласован.