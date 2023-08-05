"Брайтон" согласовал покупку Кудуса

"Брайтон" достиг принципиальной договоренности с "Аяксом" о приобретении атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса.

По информации The Athletic, Кудус обойдется "Брайтону" примерно в 40 миллионов евро (34.5 млн. фунтов), что станет рекордным приобретением в истории "чаек".



Кудусу все еще предстоит согласовать условия личного контракта с "Брайтоном", но компромисс насчет этого уже близок.



За интересом "Брайтона" к Кудусу стоит главный тренер "чаек" Роберто Де Дзерби, который рассматривает 23-летнего игрока сборной Ганы в качестве своей ключевой трансферной цели.



Ранее этим летом Кудуса также сватали в "Челси" и "Тоттенхэм". "Аякс" всегда был открыт к предложениям насчет Мохаммеда, который отказался от продления своего истекающего в 2025 году контракта и выразил желание уйти на повышение в это окно.