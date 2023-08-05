"Брайтон" согласовал покупку Кудуса

Мохаммед Кудус "Брайтон" достиг принципиальной договоренности с "Аяксом" о приобретении атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса.

По информации The Athletic, Кудус обойдется "Брайтону" примерно в 40 миллионов евро (34.5 млн. фунтов), что станет рекордным приобретением в истории "чаек".

Кудусу все еще предстоит согласовать условия личного контракта с "Брайтоном", но компромисс насчет этого уже близок.

За интересом "Брайтона" к Кудусу стоит главный тренер "чаек" Роберто Де Дзерби, который рассматривает 23-летнего игрока сборной Ганы в качестве своей ключевой трансферной цели.

Ранее этим летом Кудуса также сватали в "Челси" и "Тоттенхэм". "Аякс" всегда был открыт к предложениям насчет Мохаммеда, который отказался от продления своего истекающего в 2025 году контракта и выразил желание уйти на повышение в это окно.


Метки Аякс, Брайтон, Кудус

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2023 23:00

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  1. drogba11cool 05.08.2023 23:55 # drogba11cool
    Через год в муму за 90 лямов

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  2. kagawa 05.08.2023 23:02 # kagawa
    Почему он не в МЮ оказался я не понял

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