Санчес: "Мне не хватало возможности поработать с тренером такого уровня"

Голкипер "Челси" Роберт Санчес назвал Маурисио Почеттино тренером более высокого уровня, нежели Роберто Де Дзерби из "Брайтона".

Ранее днем "Челси" подтвердил покупку Санчеса у "Брайтона" за 25 миллионов фунтов. На "Стэмфорд Бридж" Роберт постарается составить конкуренцию своему соотечественнику Кепе Аррисабалаге.



Уход Санчеса из "Брайтона" долгое время выглядел неминуемым, потому что Роберт еще в минувшем сезоне угодил в опалу к Де Дзерби. В своем приветственном интервью 25-летний испанец не упустил возможность принизить своего бывшего наставника в сравнении с Почеттино.



"Я испытываю настоящий восторг. Мне не хватало возможности поработать с тренером такого уровня. Вам достаточно посмотреть на его предыдущие клубы и то, чего он там добился".



"Посмотрите, что он привносит в клуб. На это ощущение семьи среди игроков. Это по-настоящему хорошо. Я очень хорошо гожусь для его стиля игры. Я буду делать свой вклад в завоевание трофеев при нем".



"Я начинал свою карьеру в Англии с "Брайтоном", и они обеспечивали меня всем, в чем нуждается голкипер на поле и за его пределами, чтобы максимально реализовать свой потенциал".



"Конечно, я очень рад и благодарен, но теперь я взялся за более серьезное испытание", — сообщил Санчес официальному веб-сайту "Челси".