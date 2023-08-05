Шейх Джассим ожидает купить МЮ к ноябрю

Манчестер Юнайтед Шейх Джассим ожидает завершить приобретение "Манчестер Юнайтед" к октябрю.

Напомним, семейство Глэйзеров, владеющее "Юнайтед", подтвердило свою готовность продать свой актив еще в ноябре 2022. Этот процесс изрядно затянулся или, по слухам, даже был поставлен на паузу.

Однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что за кулисами ведется большая подготовительная работа к смене владельцев клуба с "Олд Траффорд".

Шейх Джассим значительно продвинулся в переговорах в последние недели, и сейчас катарские инвесторы проводят так называемую "due diligence" — комплексную юридическую оценку актива, после чего сделают окончательное предложение о покупке.

Ожидается, что Глэйзеры все-таки получат те 6 миллиардов фунтов, в которые они изначально оценили "Юнайтед", а сделка будет заключена к ноябрю.


Метки Глэйзеры, Манчестер Юнайтед, шейх Джассим

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2023 21:00

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  1. liverpo0ol 05.08.2023 21:41 # liverpo0ol
    После приобретения эмблему заменят на фото Криштиано Роналдо.

    (ответить)

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