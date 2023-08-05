Хейлунд прибыл в "Юнайтед" с травмой

Дебют нападающего Расмуса Хейлунда за "Манчестер Юнайтед" откладывается на несколько недель из-за травмы.

Ранее в субботу "Юнайтед" подтвердил приобретение Хейлунда у "Аталанты" за 72 миллиона фунтов. Расмус был представлен публике "Олд Траффорд" перед предсезонным матчем против "Ланса".



Как сообщает Daily Star, Хейлунд прибыл в "Юнайтед" с небольшой травмой, которую он получил во время предсезонной подготовки с "Аталантой".



В данный момент Расмус может ограниченно тренироваться, но не играть. 20-летнему датчанину потребуется несколько недель, чтобы набрать форму.



Таким образом, Хейлунд едва ли сыграет за "Юнайтед" в матче первого тура Премьер-Лиги против "Вулверхэмптон" 14 августа.