"Вест Хэм" согласился продать Скамакку в "Аталанту"

"Вест Хэм" согласился продать своего нападающего Джанлуку Скамакку в "Аталанту" за 21.5 млн. фунтов.

Ранее днем Расмус Хейлунд завершил свой переход из "Аталанты" в "Манчестер Юнайтед" за 72 млн. фунтов, и итальянский клуб уже нашел себе другого нападающего в лице Скамакки.



По информации talkSPORT, сегодня Скамакка улетел на родину в Италию, чтобы пройти медобследование и обсудить заключительные детали личного контракта с "Аталантой".



Таким образом, Скамакка покинет "Вест Хэм" после всего одного сезона. Год назад Джанлука был куплен "молотобойцами" у "Сассуоло" за 35.5 млн. фунтов, но с тех пор забил лишь восемь голов в 27 матчах во всех соревнованиях.



Помимо гарантированной суммы в 21.5 млн. фунтов, сделка по 24-летнему итальянцу будет предусматривать 4.3 млн. фунтов в виде легкодостижимых бонусов и 10 процентов от последующей перепродажи игрока "Аталантой".