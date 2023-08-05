"Кристал Пэлас" приобрел Матеуса Франку

"Кристал Пэлас" обзавелся заменой Уилфриду Захе, купив вингера "Фламенго" Матеуса Франку за 26 миллионов фунтов.

Франка заключил с "Пэлас" контракт на пять лет и будет призван заменить на "Селхерст Парк" Заху, который ранее этим летом ушел свободным агентом в "Галатасарай".



19-летний бразилец является продуктом знаменитой на весь мир академии "Фламенго", дебютировав на профессиональном уровне в декабре 2021.



Всего Франка сыграл 54 матча за "Фламенго", забив девять голов. Также Матеус вызывается в юношескую сборную Бразилии U-20.



"Я очень рад оказаться здесь. Надеюсь, я смогу обеспечить хорошие результаты для наших болельщиков, для других игроков и всех остальных в команде".



"Я с большим восторгом ожидаю своего первого матча здесь, в своем новом доме, и я буду стараться изо всех сил ради своей новой команды. Надеюсь, все болельщики будут довольны моим переходом сюда. Полагаю, это будет хорошо для всех нас", — сообщил Франка.



Добавим, ранее этим летом Матеуса также связывали с переходом в "Челси".



