Гвардиол рад, что ему больше не придется играть против Холанда

Новичок "Манчестер Сити" Йошко Гвардиол рад, что теперь нападающий Эрлинг Холанд будет его партнером по команде, а не соперником.

Зная Холанда еще по выступлениям за дортмундскую "Боруссию", в минувшем сезоне Гвардиол и его "РБ Лейпциг" столкнулись с Холандом в качестве игрока "Сити".



"РБ Лейпциг" ничего не смог противопоставить "Сити" в 1/8 финала Лиги Чемпионов, уступив 8:1 по сумме двух матчей, причем в ответном Холанд оформил пента-трик. Уже тогда "горожане" произвели неизгладимое впечатление на Йошко, который в субботу завершил свой переход в клуб с "Этихад".



"Если честно, каждый хотел избежать "Сити" в прошлом сезоне. К сожалению, мы стали одной из команд, которая получила "Сити" в соперники в Лиге Чемпионов! Мы знали, что это будет тяжело, но это оказалось просто невероятно".



"То, как "Сити" играл дома, а также атмосфера... Это был просто другой уровень. Как я уже говорил пару раз, вы, парни, заслуженно выиграли Лигу Чемпионов".



"Что касается Эрлинга Холанда, то все мы знаем, как он прошелся по нам в прошлом сезоне. Поздравляю Эрлинга".



"Приятно, что теперь он в моей команде, потому что он был сложным соперником в прошлом сезоне и в сезоне до этого, в Бундеслиге. Он силен, быстр и обладает всем, чтобы стать одним из лучших в мире".



"К счастью, теперь я в его команде, и мне больше не придется переживать насчет него!" — сообщил Гвардиол официальному веб-сайту "Сити".