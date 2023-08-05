Леви проигнорировал дедлайн "Баварии"
Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви просрочил дедлайн, установленный "Баварией" по нападающему Харри Кейну.
Напомним, накануне "Бавария" сделала насчет Кейна свое финальное предложение, которое, если верить ESPN, составило 120 миллионов евро (103.8 млн. фунтов), включая бонусы.
"Бавария" также поставила ультиматум перед "Тоттенхэмом", потребовав дать ответ не позднее утра субботы, иначе чемпионы Бундеслиги завершат свой интерес к Кейну.
Однако немецкое издание Bild утверждает, что "холодный как лед" Леви "намеренно просрочил" дедлайн, вместо ответа "Баварии" улетев на отдых в Майами.
Как раз во Флориде на двухнедельном отдыхе находится семья Леви. Также Даниэль может использовать эту поездку, чтобы встретиться с владельцем "Тоттенхэма" Джо Льюисом, который, по слухам, против потери Кейна свободным агентом через год.
05.08.2023 16:00
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Последние комментарии:
Будет как с Эриксеном, вместо 100 млн сейчас за 3 дня до закрытия трансферного окна Леви будет бегать и предлагать всем Кейна хотя бы за тридцатку.
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"Despicable me" in real life)
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Насколько же ему насрать на то, что у Кейна нет трофеев
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Просто даже интересно как сами болелы шпор относятся к такому скотскому отношению клуба в отношении к Кейну.
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