Леви проигнорировал дедлайн "Баварии"

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви просрочил дедлайн, установленный "Баварией" по нападающему Харри Кейну.

Напомним, накануне "Бавария" сделала насчет Кейна свое финальное предложение, которое, если верить ESPN, составило 120 миллионов евро (103.8 млн. фунтов), включая бонусы.



"Бавария" также поставила ультиматум перед "Тоттенхэмом", потребовав дать ответ не позднее утра субботы, иначе чемпионы Бундеслиги завершат свой интерес к Кейну.



Однако немецкое издание Bild утверждает, что "холодный как лед" Леви "намеренно просрочил" дедлайн, вместо ответа "Баварии" улетев на отдых в Майами.



Как раз во Флориде на двухнедельном отдыхе находится семья Леви. Также Даниэль может использовать эту поездку, чтобы встретиться с владельцем "Тоттенхэма" Джо Льюисом, который, по слухам, против потери Кейна свободным агентом через год.