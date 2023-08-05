"Юнайтед" потратил 72 млн. фунтов на Хейлунда
"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении нападающего "Аталанты" и сборной Дании Расмуса Хейлунда за 72 миллиона фунтов.
Прилетев в Манчестер на этой неделе, Хейлунд прошел медобследование и заключил с "Юнайтед" контракт до июня 2028 с опцией продления на 12 месяцев.
Таким образом, Хейлунд стал третьим большим приобретением команды Эрика Тен Хага этим летом после полузащитника Мейсона Маунта и голкипера Андре Онана.
К своим 20 годам Хейлунд сыграл 87 матчей на клубном уровне и забил 27 голов, включая 10 в своем единственном сезоне за "Аталанту". За сборную Дании Расмус отличился шесть раз в шести поединках.
Свою карьеру Хейлунд начинал в "Копенгагене", откуда в январе 2022 перебрался в австрийский "Штурм". Прошлым летом Расмус обошелся "Аталанте" в 17 млн. евро (14.7 млн. фунтов).
"Это не секрет, что я являюсь фанатом этого великого клуба с малых лет, и я мечтал выйти на "Олд Траффорд" в качестве игрока "Манчестер Юнайтед".
"Я испытываю невероятный восторг от этой возможности воплотить свою мечту в реальность, и я настроен оправдать то доверие, которое клуб мне оказал. Моя карьера все еще находится на раннем этапе, но я знаю, что готов сделать этот шаг и играть в этом коллективе игроков мирового уровня".
"Когда я поговорил с тренером, то понял, что это место будет идеальным для моего развития. Я предвкушаю возможность поработать с одним из лучших тренеров в мире. Я знаю, что под его руководством и с его поддержкой я смогу многого добиться вместе со своими новыми партнерами по команде в этом особенном клубе", — сообщил Хейлунд официальному веб-сайту "Юнайтед".
05.08.2023 15:00
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Последние комментарии:
05.08.2023 15:16 #
keane16
С пиздаболами маменькиными только так и общаться. Отъебись и не пиши мне больше, заднеприводный воин подкроватный
(ответить)
05.08.2023 15:19 # удалить
bembo
Ага, уже отье6ался, бегу волосы назад.
Ьы будешь лежать + сосать, это точка
(ответить)
05.08.2023 15:21 #
keane16
Ок, разрешаю тебе - хохлу униженному писать и при этом сосать хуи, вперёд.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/101974/?c=1
Как же легко сломать орка ахахааа
(ответить)
20 лет а болельщик мю, ебать он долбоеб наверно
(ответить)
На секундочку, Ланс занял второе место в чемпе Франции. МЮ четвертое. Все логично
(ответить)
Как и положено русскому националисту, завтракаю в гранд-кафе русской кухни из мишленовского гида в гостинице «Националь» с видом на Кремль и слушаю Вертинского. Очень благостно.
(ответить)
Мю еще и на Ол' Трахарде Лансу проигрывает. Ну е мое)
(ответить)
Че там черномазый хуйлуша уже шары пускает? Оц пидор лысый со своими сынками ой пидооор
(ответить)
Кто обкончал малютку?)
05.08.2023 15:05 #
takernotagiver
На лицо самый настоящий хохол)
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/101974/?c=1#c7816573
(ответить)
Все давно знают, что Украина - вонючая отрыжка истории
(ответить)
Арюю
Есть такое понятие “ассиметричный ответ”. Это нестандартный, оригинальный ответ на действия оппонента, как правило, на порядок более дешевый и, следовательно, делающий бесполезными траты противника.
История с морскими дронами и есть таковой. Огромные боевые корабли, на строительство которых потрачены охренеллиарды, вооруженные суперракетами, способными достичь точки за тысячу км, практически бесполезны против небольших катеров. Один такой, стоимость с гребной винт корабля, способен вывести из строя практически любую боевую единицу ЧФ, исключая разве что авианосец, но таковых и у россиян и нет.
Вся история с атаками на корабли имеет куда более глубокий смысл, чем поражение БДК и танкера (что тоже неплохо само по себе). Сейчас страховщики начнут поднимать цены на фрахт в российские порты, а Украина уже объявила состояние “военной угрозы” ВСЕМ портам РФ на Черном море. А ответить нечем. Можно, конечно, из чувства бессилия, потопить какой-нибудь турецкий сухогруз, но тут возможны такие последствия, что не оберешься.
Россию сейчас принуждают возобновить “зерновую сделку”. Вот ждите в ближайшее время заявления о том, что “из гуманитарных соображений”, “не допустить голода в Африке” и тому подобных.
Я полагаю, после этой войны история российского Черноморского флота завершится. В очередной раз, но уже навсегда.
(ответить)
Тупой польский пидарас совсем недавно:
iskander8sg:
Статуя Родина Мать в Киеве 102м высотой.
Статуя родина мать зовет на болотах - 85м высотой.
Все что надо знать про величие народов.
(ответить)
Долбоебы))
(ответить)
Соседи взяли лысого тренера - они тоже. Соседи взяли скандинавского нападающего - они тоже. Но есть нюанс...
(ответить)
Элеватор не только может перевозить танки по морю, но и запускать надводные беспилотники!(с) кокоцап обыкновенный 2
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Честно говоря вообще хз за что такой лютый прайс. Пока выглядит как молодой средняк, даже не выдавший одного крутого сезона.
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Первая соска онане за шиворот)
(ответить)
На лицо самый настоящий хохол)
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FT: Атака Украины на российский нефтяной танкер разозлила Вашингтон
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Пиздец маунт...как и говорил - это вафли, а не трансфер, гавнаря кусок.
А этот тоже может стать таковым. Гарначо лучше бы отдали 7ку и не ебали мозг
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Кееееек
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