"Юнайтед" потратил 72 млн. фунтов на Хейлунда

Расмус Хейлунд и Эрик Тен Хаг "Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении нападающего "Аталанты" и сборной Дании Расмуса Хейлунда за 72 миллиона фунтов.

Прилетев в Манчестер на этой неделе, Хейлунд прошел медобследование и заключил с "Юнайтед" контракт до июня 2028 с опцией продления на 12 месяцев.

Таким образом, Хейлунд стал третьим большим приобретением команды Эрика Тен Хага этим летом после полузащитника Мейсона Маунта и голкипера Андре Онана.

К своим 20 годам Хейлунд сыграл 87 матчей на клубном уровне и забил 27 голов, включая 10 в своем единственном сезоне за "Аталанту". За сборную Дании Расмус отличился шесть раз в шести поединках.

Свою карьеру Хейлунд начинал в "Копенгагене", откуда в январе 2022 перебрался в австрийский "Штурм". Прошлым летом Расмус обошелся "Аталанте" в 17 млн. евро (14.7 млн. фунтов).

"Это не секрет, что я являюсь фанатом этого великого клуба с малых лет, и я мечтал выйти на "Олд Траффорд" в качестве игрока "Манчестер Юнайтед".

"Я испытываю невероятный восторг от этой возможности воплотить свою мечту в реальность, и я настроен оправдать то доверие, которое клуб мне оказал. Моя карьера все еще находится на раннем этапе, но я знаю, что готов сделать этот шаг и играть в этом коллективе игроков мирового уровня".

"Когда я поговорил с тренером, то понял, что это место будет идеальным для моего развития. Я предвкушаю возможность поработать с одним из лучших тренеров в мире. Я знаю, что под его руководством и с его поддержкой я смогу многого добиться вместе со своими новыми партнерами по команде в этом особенном клубе", — сообщил Хейлунд официальному веб-сайту "Юнайтед".

Расмус Хейлунд


Метки Аталанта, Манчестер Юнайтед, трансферы, Хейлунд

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2023 15:00

Количество просмотров Просмотров: 814

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Последние комментарии:




  1. bembo 05.08.2023 15:37 # bembo
    05.08.2023 15:16 #
    keane16

    С пиздаболами маменькиными только так и общаться. Отъебись и не пиши мне больше, заднеприводный воин подкроватный
    (ответить)

    05.08.2023 15:19 # удалить
    bembo

    Ага, уже отье6ался, бегу волосы назад.
    Ьы будешь лежать + сосать, это точка
    (ответить)

    05.08.2023 15:21 #
    keane16

    Ок, разрешаю тебе - хохлу униженному писать и при этом сосать хуи, вперёд.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/101974/?c=1


    Как же легко сломать орка ахахааа

    (ответить)

  2. moneymaker 05.08.2023 15:37 # moneymaker
    20 лет а болельщик мю, ебать он долбоеб наверно

    (ответить)

  3. takernotagiver 05.08.2023 15:33 # takernotagiver
    На секундочку, Ланс занял второе место в чемпе Франции. МЮ четвертое. Все логично

    (ответить)

  4. fiezzo 05.08.2023 15:32 # fiezzo
    Как и положено русскому националисту, завтракаю в гранд-кафе русской кухни из мишленовского гида в гостинице «Националь» с видом на Кремль и слушаю Вертинского. Очень благостно.

    (ответить)

  5. takernotagiver 05.08.2023 15:31 # takernotagiver
    Мю еще и на Ол' Трахарде Лансу проигрывает. Ну е мое)

    (ответить)

  6. quavo 05.08.2023 15:19 # quavo
    Че там черномазый хуйлуша уже шары пускает? Оц пидор лысый со своими сынками ой пидооор

    (ответить)

  7. narcot 05.08.2023 15:18 # narcot
    Кто обкончал малютку?)



    05.08.2023 15:05 #
    takernotagiver

    На лицо самый настоящий хохол)
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/101974/?c=1#c7816573

    (ответить)

  8. takernotagiver 05.08.2023 15:18 # takernotagiver
    Все давно знают, что Украина - вонючая отрыжка истории

    (ответить)

  9. narcot 05.08.2023 15:16 # narcot
    Арюю



    Есть такое понятие “ассиметричный ответ”. Это нестандартный, оригинальный ответ на действия оппонента, как правило, на порядок более дешевый и, следовательно, делающий бесполезными траты противника.

    История с морскими дронами и есть таковой. Огромные боевые корабли, на строительство которых потрачены охренеллиарды, вооруженные суперракетами, способными достичь точки за тысячу км, практически бесполезны против небольших катеров. Один такой, стоимость с гребной винт корабля, способен вывести из строя практически любую боевую единицу ЧФ, исключая разве что авианосец, но таковых и у россиян и нет.

    Вся история с атаками на корабли имеет куда более глубокий смысл, чем поражение БДК и танкера (что тоже неплохо само по себе). Сейчас страховщики начнут поднимать цены на фрахт в российские порты, а Украина уже объявила состояние “военной угрозы” ВСЕМ портам РФ на Черном море. А ответить нечем. Можно, конечно, из чувства бессилия, потопить какой-нибудь турецкий сухогруз, но тут возможны такие последствия, что не оберешься.

    Россию сейчас принуждают возобновить “зерновую сделку”. Вот ждите в ближайшее время заявления о том, что “из гуманитарных соображений”, “не допустить голода в Африке” и тому подобных.

    Я полагаю, после этой войны история российского Черноморского флота завершится. В очередной раз, но уже навсегда.

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  10. takernotagiver 05.08.2023 15:16 # takernotagiver
    Тупой польский пидарас совсем недавно:

    iskander8sg:
    Статуя Родина Мать в Киеве 102м высотой.
    Статуя родина мать зовет на болотах - 85м высотой.
    Все что надо знать про величие народов.

    (ответить)

  11. quavo 05.08.2023 15:15 # quavo
    Долбоебы))

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  12. brown-ale 05.08.2023 15:14 # brown-ale
    Соседи взяли лысого тренера - они тоже. Соседи взяли скандинавского нападающего - они тоже. Но есть нюанс...

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  13. iskander8sg 05.08.2023 15:12 # iskander8sg
    Элеватор не только может перевозить танки по морю, но и запускать надводные беспилотники!(с) кокоцап обыкновенный 2

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  14. gerrard08 05.08.2023 15:11 # gerrard08
    Честно говоря вообще хз за что такой лютый прайс. Пока выглядит как молодой средняк, даже не выдавший одного крутого сезона.

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  15. keane16 05.08.2023 15:08 # keane16
    Первая соска онане за шиворот)

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  16. takernotagiver 05.08.2023 15:05 # takernotagiver
    На лицо самый настоящий хохол)

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  17. takernotagiver 05.08.2023 15:03 # takernotagiver
    FT: Атака Украины на российский нефтяной танкер разозлила Вашингтон

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  18. keane16 05.08.2023 15:02 # keane16
    Пиздец маунт...как и говорил - это вафли, а не трансфер, гавнаря кусок.

    А этот тоже может стать таковым. Гарначо лучше бы отдали 7ку и не ебали мозг

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  19. bembo 05.08.2023 15:01 # bembo
    Кееееек

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