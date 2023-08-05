"Юнайтед" потратил 72 млн. фунтов на Хейлунда

"Манчестер Юнайтед" объявил о приобретении нападающего "Аталанты" и сборной Дании Расмуса Хейлунда за 72 миллиона фунтов.

Прилетев в Манчестер на этой неделе, Хейлунд прошел медобследование и заключил с "Юнайтед" контракт до июня 2028 с опцией продления на 12 месяцев.



Таким образом, Хейлунд стал третьим большим приобретением команды Эрика Тен Хага этим летом после полузащитника Мейсона Маунта и голкипера Андре Онана.



К своим 20 годам Хейлунд сыграл 87 матчей на клубном уровне и забил 27 голов, включая 10 в своем единственном сезоне за "Аталанту". За сборную Дании Расмус отличился шесть раз в шести поединках.



Свою карьеру Хейлунд начинал в "Копенгагене", откуда в январе 2022 перебрался в австрийский "Штурм". Прошлым летом Расмус обошелся "Аталанте" в 17 млн. евро (14.7 млн. фунтов).



"Это не секрет, что я являюсь фанатом этого великого клуба с малых лет, и я мечтал выйти на "Олд Траффорд" в качестве игрока "Манчестер Юнайтед".



"Я испытываю невероятный восторг от этой возможности воплотить свою мечту в реальность, и я настроен оправдать то доверие, которое клуб мне оказал. Моя карьера все еще находится на раннем этапе, но я знаю, что готов сделать этот шаг и играть в этом коллективе игроков мирового уровня".



"Когда я поговорил с тренером, то понял, что это место будет идеальным для моего развития. Я предвкушаю возможность поработать с одним из лучших тренеров в мире. Я знаю, что под его руководством и с его поддержкой я смогу многого добиться вместе со своими новыми партнерами по команде в этом особенном клубе", — сообщил Хейлунд официальному веб-сайту "Юнайтед".



