"Тоттенхэм" приобрел Эшли Филлипса
"Тоттенхэм" приобрел центрального защитника "Блэкберна" Эшли Филлипса за 3 миллиона фунтов.
Филлипс находился в академии "Блэкберна" с 12 лет, а за первую команды дебютировал в августе 2022.
Всего Филлипс сыграл восемь матчей за "Блэкберн" в прошлом сезоне Чемпионшипа, еще шесть проведя в кубковых соревнованиях.
На международном уровне Филлипс представляет юношескую сборную Англии U-19.
Добавим, контракт 18-летнего англичанина с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2028 года.
05.08.2023 14:00
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