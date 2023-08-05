"Тоттенхэм" приобрел Эшли Филлипса

"Тоттенхэм" приобрел центрального защитника "Блэкберна" Эшли Филлипса за 3 миллиона фунтов.

Филлипс находился в академии "Блэкберна" с 12 лет, а за первую команды дебютировал в августе 2022.



Всего Филлипс сыграл восемь матчей за "Блэкберн" в прошлом сезоне Чемпионшипа, еще шесть проведя в кубковых соревнованиях.



На международном уровне Филлипс представляет юношескую сборную Англии U-19.



Добавим, контракт 18-летнего англичанина с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2028 года.