"Челси" приобрел Роберта Санчеса у "Брайтона"

"Челси" объявил о приобретении голкипера "Брайтона" Роберта Санчеса за 25 миллионов фунтов.

25-летний Санчес подписал с "Челси" контракт до 2030 года и вскоре присоединится к тренировкам команды Маурисио Почеттино на базе в Кобхэме.



Выступая за сборную Испании, в Англии Санчес считается доморощенным игроком, потому что находился в академии "Брайтона" с 15 лет.



Всего на счету Санчеса 87 сыгранных в Премьер-Лиге матчей, включая 23 в минувшем сезоне, когда он угодил в опалу к главному тренеру "Брайтона" Роберто Де Дзерби и оказался за спиной у Джейсона Стила.



"Мы очень рады приветствовать Роберта в "Челси", и он дополнительно добавит класса нашей вратарской линии".



"Роберт последовательно проявлял себя в Премьер-Лиге и представлял за свою сборную. Мы в восторге от того, что будем наблюдать его работу с Маурисио с вратарской командой в предстоящем сезоне", — говорится в заявлении спортивных директоров "Челси" Пола Уинстенли и Лоуренса Стюарта.