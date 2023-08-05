"Манчестер Сити" купил Гвардиола

Йошко Гвардиол "Манчестер Сити" завершил приобретение центрального защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола.

Еще накануне пройдя медобследование, Гвардиол заключил с "Сити" контракт на пять лет и стал вторым новичком команды Хосепа Гвардиолы в это трансферное окно после своего партнера по сборной Хорватии Матео Ковачича.

Трансфер 21-летнего Гвардиола оценивается в 90 миллионов евро (77.6 млн. фунтов), что делает Йошко вторым самым дорогим защитником всех времен после Харри Магуайра и вторым самым дорогим приобретением "Сити" после Джека Грилиша.

Гвардиол начинал свою карьеру в загребском "Динамо", откуда два года назад отправился в "РБ Лейпциг". За два сезона в немецком клубе Йошко провел 87 матчей, выиграв два Кубка Германии.

Выступать за "Сити" Гвардиол, на счету которого 21 матч за хорватскую сборную, будет под 24-м номером.

"Я всегда мечтал однажды поиграть в Англии, и возможность делать это сейчас за "Манчестер Сити" — после такого сезона в их исполнении — является настоящей наградой для меня".

"Каждый, кто видел игру "Манчестер Сити" в прошлом сезоне, знает, что они являются лучшей командой в мире. Завоевание требла говорит обо всем, что вам нужно знать о качестве этой команде".

"Присоединиться к "Сити" — это нечто очень особенное для меня и моей семьи".

"Возможность поработать с Пепом Гвардиолой — это тоже удивительно. Я знаю, что еще не являюсь законченным продуктом, и я уверен, что моя игра улучшится под присмотром лучшего тренера в мире".

"Также будет особенным воссоединиться с Матео Ковачичем. Он футболист топ-уровня, и я надеюсь, мы оба сможем помочь "Сити" провести очередной успешный сезон в 2023/24 и далее", — сообщил Гвардиол.

Йошко Гвардиол


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, РБ Лейпциг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. keane16 05.08.2023 13:49 # keane16
    А тем временем очередные 4 чудо-юдо хохло-героя были задержаны на границе Украины с Молдовой, которые прятались в тайнике микроавтобуса) защитники родины, отдали по 4к за то, чтоб защищать родину от рашки силою....слова подальше от самой родины) артурио, ты тут, брат?

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  2. narcot 05.08.2023 13:37 # narcot
    Вы ахуели с хозяевами так? Вам пиZда



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    О допросах говорится в заявлении дипломатов в китайской соцсети WeChat, обратил внимание Bloomberg. 

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  3. superglor 05.08.2023 13:34 # superglor
    До старта АПЛ меньше месяца, Сити уже полностью укомплектован, а тем временем зеропуньковые сидят с дырой в центре полузащиты и все равно вякают про титул.

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  4. narcot 05.08.2023 13:29 # narcot
    Представляю такое в Финляндии кеееееек




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    «Возможные меры для улучшения состояния данной автомобильной дороги, в том числе устранение деформаций и повреждений покрытия, принимаются в рамках работ по содержанию. Выданы предписания подрядной организации на устранение неудовлетворительных дорожных условий и некачественно выполненных работ по содержанию автомобильной дороги «Суоярви – Койриноя». За нарушение условий государственного контракта на содержание автомобильных дорог регионального значения в Суоярвском муниципальном округе к подрядной организации будут применены штрафные санкции».

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  5. keita 05.08.2023 13:23 # keita
    Капитан есантного корабля орков "Оленегорский горняк" героически принял на себя Украинский дрон-камикадзе решив не будить операторов расчета ПВО.

    Гойда блять

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  6. pepguardiola 05.08.2023 13:19 # pepguardiola
    КОРОЛИ!!!

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  7. bembo 05.08.2023 13:08 # bembo
    наверное хороший трансфер, но я так хайпа вокруг этого игрока еще не понял с тех пор, как за него прошлым летом челси давал 80 млн.
    посмотрим.

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  8. moneycity 05.08.2023 13:05 # moneycity
    КОРОЛЬ!!!

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  9. moneymaker 05.08.2023 13:04 # moneymaker
    Давно купил, автор еблан

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  10. takernotagiver 05.08.2023 13:03 # takernotagiver
    Шейхи как всегда, белым налом половину и черным налом другую половину)

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  11. iskander8sg 05.08.2023 13:03 # iskander8sg
    На элеваторах уже танки перевозят по морю!(с)кокоцап обыкновенный

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