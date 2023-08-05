"Манчестер Сити" купил Гвардиола

"Манчестер Сити" завершил приобретение центрального защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола.

Еще накануне пройдя медобследование, Гвардиол заключил с "Сити" контракт на пять лет и стал вторым новичком команды Хосепа Гвардиолы в это трансферное окно после своего партнера по сборной Хорватии Матео Ковачича.



Трансфер 21-летнего Гвардиола оценивается в 90 миллионов евро (77.6 млн. фунтов), что делает Йошко вторым самым дорогим защитником всех времен после Харри Магуайра и вторым самым дорогим приобретением "Сити" после Джека Грилиша.



Гвардиол начинал свою карьеру в загребском "Динамо", откуда два года назад отправился в "РБ Лейпциг". За два сезона в немецком клубе Йошко провел 87 матчей, выиграв два Кубка Германии.



Выступать за "Сити" Гвардиол, на счету которого 21 матч за хорватскую сборную, будет под 24-м номером.



"Я всегда мечтал однажды поиграть в Англии, и возможность делать это сейчас за "Манчестер Сити" — после такого сезона в их исполнении — является настоящей наградой для меня".



"Каждый, кто видел игру "Манчестер Сити" в прошлом сезоне, знает, что они являются лучшей командой в мире. Завоевание требла говорит обо всем, что вам нужно знать о качестве этой команде".



"Присоединиться к "Сити" — это нечто очень особенное для меня и моей семьи".



"Возможность поработать с Пепом Гвардиолой — это тоже удивительно. Я знаю, что еще не являюсь законченным продуктом, и я уверен, что моя игра улучшится под присмотром лучшего тренера в мире".



"Также будет особенным воссоединиться с Матео Ковачичем. Он футболист топ-уровня, и я надеюсь, мы оба сможем помочь "Сити" провести очередной успешный сезон в 2023/24 и далее", — сообщил Гвардиол.



