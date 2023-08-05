Саутгейт понимает, почему Хендерсона критикуют за переход в "Аль-Иттифак"

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что с пониманием относится к критике в адрес полузащитника Джордана Хендерсона за переход в "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии.

Хендерсон оказался под шквалом критики со стороны ЛГБТ-сообщества, в поддержку которого он многие годы активно выступал, после того, как решил уехать на заработки в Саудовскую Аравию, где гомосексуализм под запретом и может караться смертной казнью.



Однако Саутгейт не считает, что Хендерсон предал геев и лесбиянок. Гарет думает, что Джордан остается при своих взглядах, хотя и перешел в режим радиомолчания, как получил зарплату в 700,000 фунтов в неделю.



"Не мне судить отдельных людей, будь то футбол или какая-либо другая индустрия".



"Я не думаю, он изменил свои взгляды на то, во что верит. Мир, в котором мы сейчас живем, по-настоящему сложен. И что, теперь никто не должен переходить в "Ньюкасл"? Никто не должен работать на компании, которыми саудиты владеют в Лондоне? Или никто не должен покупать нефть у саудитов?"



"Думаю, это очень сложно. Я совершенно понимаю аргументы насчет того, что он поддерживал ЛГБТ-сообщество. Я могу понять, почему они заняли очень жесткую позицию насчет этого".



"Думаю, это так сложно. Разве Хендерсон говорил, что больше не поддерживает это сообщество? Ну, нет, не говорил. Но, конечно, люди будут говорить, что его действия свидетельствуют об обратном", — сообщил Саутгейт talkSPORT.