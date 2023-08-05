Оуэн ожидает, что "Сити" снова выиграет Премьер-Лигу

Майкл Оуэн Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн ожидает, что в новом сезоне "Манчестер Сити" оформит четвертый титул Премьер-Лиги подряд.

Накануне Оуэн опубликовал у себя в твиттере прогноз на то, как будет выглядеть таблица Премьер-Лиги по итогам сезона 2023/24.

Как уже было сказано, Оуэн отдает первое место "Сити". По мнению Майкла, "Арсенал" будет снова вторым, а вот "Манчестер Юнайтед" пропустит вперед "Ливерпуль" и окажется четвертым.

По мнению Оуэна, ни "Челси", ни "Тоттенхэм", ни "Ньюкасл" в топ-4 не попадут. А к вылету из Премьер-Лиги Майкл приговорил "Вулверхэмптон", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутон".

Прогноз Майкла Оуэна на сезон 2023/24


Метки Манчестер Сити, Оуэн, Премьер-Лига, прогнозы

Автор mihajlo   

Дата 05.08.2023 11:00

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