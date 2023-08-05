Артета помышлял об уходе из "Арсенала" после упущенного титула
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что у него были мысли об уходе из клуба после разочаровывающей концовки минувшего сезона.
Подавляющую часть минувшего сезона "Арсенал" провел на вершине таблицы Премьер-Лиге, но в концовке сбавил обороты и уступил титул "Манчестер Сити".
Артета очень тяжело переживал упущенный титул, поставив под сомнение свое дальнейшее пребывание в "Арсенале", но в итоге решил, что он по-прежнему подходит для "канониров" и сосредоточился на укреплении состава.
"Первые несколько недель были очень тяжелыми. Прежде всего ты должен посмотреть в зеркало и понять, есть ли нечто, что ты должен был сделать лучше или по-другому? Если так, тогда ты должен извлечь урок".
"Ты судишь себя и спрашиваешь: "А правильный ли ты человек, чтобы дальше вести клуб, команду так, как ты этого хочешь? Есть ли у тебя энергия и вера в то, что ты этого хочешь?"
"Это потребовало больших размышлений, но я ответил себе "да". Я ощущаю большую энергию и настроен позитивно", — цитирует Артету BBC.
05.08.2023 10:00
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Последние комментарии:
Как же рентбои из чеу12си завидуют, ехехе
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Если был бы мужиком то подал бы заявление об увольнении. А так гей гуннер в крови дает о себе знать. Чепушила одним словом
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Ясен xyй, так бездарно слить 8 очков отрыва и игроц в запасе. Хотя чего он ожидал, эти бесхребетные педики не станут чемпиками даже если начнут сезон с +30 очками.
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