Артета помышлял об уходе из "Арсенала" после упущенного титула

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что у него были мысли об уходе из клуба после разочаровывающей концовки минувшего сезона.

Подавляющую часть минувшего сезона "Арсенал" провел на вершине таблицы Премьер-Лиге, но в концовке сбавил обороты и уступил титул "Манчестер Сити".



Артета очень тяжело переживал упущенный титул, поставив под сомнение свое дальнейшее пребывание в "Арсенале", но в итоге решил, что он по-прежнему подходит для "канониров" и сосредоточился на укреплении состава.



"Первые несколько недель были очень тяжелыми. Прежде всего ты должен посмотреть в зеркало и понять, есть ли нечто, что ты должен был сделать лучше или по-другому? Если так, тогда ты должен извлечь урок".



"Ты судишь себя и спрашиваешь: "А правильный ли ты человек, чтобы дальше вести клуб, команду так, как ты этого хочешь? Есть ли у тебя энергия и вера в то, что ты этого хочешь?"



"Это потребовало больших размышлений, но я ответил себе "да". Я ощущаю большую энергию и настроен позитивно", — цитирует Артету BBC.