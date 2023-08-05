Шевченко: "Мудрик приближается к своей лучшей форме"

Бывший нападающий "Челси" Андрей Шевченко выразил поддержку вингеру "синих" Михаилу Мудрику в преддверии нового сезона.

Перебравшись из "Шахтера" за 86.7 млн. фунтов в январе, Мудрик не забил ни одного гола в своих 17 первых матчах за "Челси" и лишь отдал две результативные передачи.



Однако Шевченко ожидает, что новый сезон его соотечественник начнет гораздо лучше. Уверенности Андрею придает то, какую игру 22-летний украинец демонстрирует в товарищеских матчах за "Челси".



"Я в большом восторге насчет нового сезона "Челси", особенно потому, что там есть украинский игрок в лице Мудрика".



"Я видел пару товарищеских матчей, которые "Челси" сыграл в Америке, и я думаю, он приближается к своей лучшей форме".



"Команда начинает играть в очень хороший футбол, и это будет захватывающий сезон для "Челси".



"У меня всегда большие ожидания насчет него (Мудрика). Клуб потратил очень большие деньги на него, подписал с ним очень длительный контракт, на восемь лет, и это означает, что клуб верит в него".



"Конечно, он очень медленно начал, но я видел его в предсезонных матчах, и он выглядел ярко. Я желаю ему всего наилучшего и хочу, чтобы он очень хорошо начал сезон и показал все свои качества", — сообщил Шевченко talkSPORT.