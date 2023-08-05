"Вест Хэм" близок к покупке Эдсона Альвареса

"Вест Хэм" приблизился к своему первому летнему приобретению в лице полузащитника "Аякса" Эдсона Альвареса.

Это трансферное окно складывается разочаровывающим образом для "Вест Хэма", который не только остается без новичков, но и понес ощутимую потерю, продав в "Арсенал" своего капитана Деклана Райса за 105 миллионов фунтов.



К огромному разочарованию своего главного тренера Дэвида Мойеса, "Вест Хэму" не удалось заполучить Джеймса Уорд-Проуза, однако сейчас для "молотобойцев" все же появилась надежда.



Как сообщает The Guardian, "Вест Хэм" уже заручился согласием Альвареса на переход и в этот уикенд надеется достичь компромисса с "Аяксом" насчет стоимости Эдсона, оцениваемого в 40 млн. фунтов.



Ранее Альвареса также сватали в "Челси", однако "синие" рассматривают 25-летнего мексиканца лишь в качестве одной из альтернатив Мойсесу Кайседо из "Брайтона".



Вообще, Мойес надеется подписать двух полузащитников, левого защитника, левого вингера и центрального защитника этим летом.