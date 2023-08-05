"Бавария" предложила почти 104 млн. фунтов за Кейна

Финальное предложение "Баварии" о покупке нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна составило 120 миллионов евро (103.8 млн. фунтов), включая бонусы.

По информации ESPN, данное предложение состоит из гарантированной суммы в 100 млн. евро (86.5 млн. фунтов), а остальное предусмотрено в виде бонусов.



Свое окончательное предложение "Бавария" направила в пятницу, попросив предоставить ответ до полуночи — или до утра субботы, если верить Daily Mail. В данный момент неясно, что ответил или собирается ответить "Тоттенхэм".



Впрочем, в Мюнхене надеются, что уже в этот уикенд трансфер Кейна будет согласован. В противном случае чемпионы Бундеслини завершат свой интерес к Харри и переключатся на альтернативные цели.



Самому Кейну "Бавария" готова предложить контракт на четыре года с зарплатой в 400,000 фунтов в неделю — так много в команде Томаса Тухеля никто не получает.



Если сделка состоится, 30-летний капитан сборной Англии может дебютировать за "Баварию" в матче за Суперкубок Германии против "РБ Лейпциг" в следующую субботу.



Если сделка не состоится, Кейн будет готов отыграть сезон 2023/24 за "Тоттенхэм", после чего станет свободным агентом, и этот статус должен открыть перед ним двери многих топ-клубов, несмотря на возраст.