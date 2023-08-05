Линекер советует Кейну уйти в "Баварию"

Легенда английского футбола Гари Линекер посоветовал нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну перейти в "Баварию".

Судя по всему, сага с переходом Кейна в "Баварию" вступает в свою кульминацию. Если "Тоттенхэм" заблокирует уход Харри, то может лишиться своего лучшего игрока через год безо всякой компенсации.



Линекеру кажется, что 30-летний Кейн все-таки покинет "Тоттенхэм" в это трансферное окно. Гари убежден, что Харри не пожалеет, если отправится в Мюнхен.



"Думаю, Харри Кейн покинет "Тоттенхэм" — и он должен. Думаю, он хочет уйти, и им удастся это осуществить".



"Это правильное время и правильный клуб для него. Мюнхен — славный город, а "Бавария" — один из великих клубов в мировом футболе".



"Алан Ширер готов отвезти Харри в аэропорт, потому что он хочет оставить свой голевой рекорд Премьер-Лиги нетронутым".



"Но Харри уже является лучшим бомбардиром сборной Англии и "Тоттенхэма" всех времен".



"Суть этой игры в том, чтобы выигрывать командные награды, нежели устанавливать индивидуальные рекорды, и именно в трофеях нуждается Харри".



"Я не вижу "Тоттенхэм" и близко к топ-4 в следующем сезоне".



"А если Харри не удастся выиграть трофеи даже с "Баварией", тогда он точно проклят".



"Лично для меня это (отъезд в "Барселону") был отличный опыт, о котором я ни капли не пожалел".



"А Мюнхен — отличный город, где каждый говорит по-английски, хотя я бы все равно посоветовал Харри выучить язык, потому что так он заслужит огромное уважение".



"Семья Харри будет счастлива там, им там будет комфортно. А учитывая то, что Евро следующим летом пройдет как раз в Германии, сборной Англии даже может помочь, если Харри будет играть в клубный футбол там", — сообщил Линекер The Sun.