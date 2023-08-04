Нкунку пропустит несколько недель, нежели месяцев

Травма колена Кристофера Нкунку не носит серьезного характера, и нападающий "Челси" пропустит недели, нежели месяцы.

Нкунку пострадал в столкновении с Матсом Хуммельсом во время предсезонного матча против дортмундской "Боруссии" в Чикаго.



То был последний матч "Челси" в рамках своего предсезонного турне по США, и уже в четверг "синие" прилетели домой. Первым делом Нкунку был отправлен на углубленное обследование.



По информации Evening Standard, предварительные результаты обследования оказались вполне обнадеживающими, и 25-летний француз не пропишется надолго в лазарете.



Тем не менее, матч первого тура Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 13 августа Нкунку почти наверняка пропустит.