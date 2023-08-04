"Сити" снова предложил Уолкеру новый контракт

"Манчестер Сити" улучшил свое предложение для правого защитника Кайла Уолкера о новом контракте.

Свое первое предложение для Уолкера о продлении сотрудничества "Сити" выдвинул еще в июне, однако Кайл его не принял, предпочтя вступить в переговоры с "Баварией".



Несмотря на то, что первое предложение "Сити" и так превосходило предложение "Баварии" в финансовом плане, сейчас "горожане" сделали 33-летнему игроку сборной Англии еще более выгодный "оффер", сообщает The Athletic.



Сам Уолкер готов перейти в "Баварию", потому что разочарован количеством игровых минут в "Сити" в сезоне 2022/23 — особенно Кайла расстроило непопадание в стартовый состав "горожан" на финал Лиги Чемпионов против "Интера".



Однако переговоры "Баварии" с "Сити" оказались гораздо менее плодотворными. Двум клубам никак не удается согласовать стоимость экс-защитника "Тоттенхэма".



В Мюнхене расстроены недостаточным прогрессом в переговорах и все больше опасаются, что Уолкер останется в "Сити", особенно после улучшенного предложения о новом контракте.