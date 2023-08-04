Саутгейт готов и дальше вызывать Хендерсона в сборную Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саугейт подтвердил, что полузащитник Джордан Хендерсон останется кандидатом на вызов в национальную команду, несмотря на отъезд в Саудовскую Аравию.

Перед тем, как принять роскошное предложение "Аль-Иттифак", Хендерсон провел разговор с Саутгейтом. Убедившись, что у него остаются шансы принять участие в Евро-2024, 33-летний англичанин оставил "Ливерпуль".



"Я разговаривал с ним летом. Вопрос, который его интересовал, звучал так: "Если я отправлюсь туда, исключишь ли ты автоматически меня из своих планов?"



"Было бы глупо поступать так. Почему мы должны исключать кого-либо, исходя из того, где они играют? Мы должны посмотреть, как они играют".



"Мы представляем, как будет выглядеть эта лига, но мы не знаем, пока не начнем видеть матчи".



"Если бы три месяца назад вы спросили меня, как будет выглядеть эта лига, я бы дал очень другой ответ, нежели сейчас, когда все больше и больше игроков решает отправиться туда".



"Туда отправляются игроки с большим именем. Не столь многие из них находятся в расцвете сил, но это не списанные в утиль игроки".



"Думаю, весь их проект выглядит очаровательно, учитывая избранное направление и то, как они могут выглядеть через несколько лет".



"Но Хендерсон не будет играть в Премьер-Лиге. Он не будет играть в Лиге Чемпионов, что является простейшим способом оценить уровень игры игрока", — сообщил Саутгейт talkSPORT.