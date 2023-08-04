Гвардиола: "Летние приобретения вывели "Арсенал" на новый уровень"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что летние приобретения вывели "Арсенал" на новый уровень.

Обидным образом упустив титул Премьер-Лиги в концовке прошлого сезона, "Арсенал" принялся активно укреплять свой состав на трансферном рынке.



"Арсенал" потратил уже свыше 200 миллионов фунтов на Деклана Райса, Кая Хаверца и Юрриена Тимбера, но останавливаться не собирается, и Гвардиола ожидает серьезной конкуренции со стороны "канониров" в новом сезоне, как и со стороны других команд.



"Вывели ли эти приобретения "Арсенал" на новый уровень? Да, Определенно. Микель (Артета) вернул "Арсенал" туда, где они были раньше".



"Расстроен ли я, что Деклан Райс выбрал "Арсенал" вместо "Сити"? Предложение было невероятным. Всего ему наилучшего, потому что я считаю его действительно важным игроком. Думаю, он славный парень. Он важен и будет важен для сборной. "Арсенал" купил невероятного игрока".



"Есть много команд, которые будут сражаться за каждый трофей, и это огромное испытание для нас. Невозможно выиграть больше, чем мы в прошлом сезоне. Наше испытание теперь в том, насколько мы голодны, и есть ли у нас желание защищать выигранное".



"В следующие 11 месяцев станет видно, особенно в сложные моменты, которых у нас будет больше, чем когда-либо прежде", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.