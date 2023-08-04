Хуанма Лильо вернулся в "Сити"

Хуанма Лильо вернулся в "Манчестер Сити" на должность ассистента главного тренера.

Прежде Лильо ассистировал Хосепу Гвардиоле в "Сити" с 2020 по 2022 год. В течение этого времени "горожане" завоевали два титула Премьер-Лиги и Кубок Лиги.



Прошлым летом Лильо покинул "Сити" и стал главным тренером "Аль-Садда", однако после года работы в Катаре Хуанма решил вернуться в Манчестер.



В "Сити" 57-летний испанец заменит Энцо Мареску, который ранее этим летом возглавил вылетевший из Премьер-Лиги "Лестер".



"Хуанма видит вещи, как никто другой в этой игре. Его понимание футбола на невероятном уровне, поэтому он идеальный человек, чтобы работать со мной".



"Он всегда меня вдохновлял. Его познания в футболе, его интеллект и его скромность выделяют его как очень особенного человека в моей жизни — и у нас общая идеология".



"Он является другом, коллегой и источником вдохновения. Поэтому я так счастлив, что он вернулся в "Сити".



"Он абсолютно удивительным образом готовится к матчам. Я знаю, что он повысит наши стандарты, потому что он так упорно трудится каждый день", — сообщил Гвардиола официальному веб-сайту "горожан".