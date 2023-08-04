"Челси" задумывается о покупке Паредеса

"Челси" задумывается о приобретении полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса.

После того, как на прошлой неделе "Брайтон" отклонил предложение "Челси" в 80 миллионов фунтов о покупке Мойсеса Кайседо, "синие" обратили свой взор на альтернативные варианты по укреплению своей полузащиты.



По информации Evening Standard, главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино готов рекомендовать своему клубу Паредеса, которого он знает по совместной работе в ПСЖ.



Сейчас у 29-летнего Паредеса, который в прошлом сезоне выиграл со сборной Аргентины Чемпионат Мира в Катаре, остается один год по контракту, и Леандро может быть доступен для трансфера за относительно адекватные деньги.



Паредес не соответствует тому профилю игроков, акцент на которых "Челси" делает при своих новых владельцах, однако Почеттино убежден, что опыт аргентинца может пригодиться его молодой команде.



В остатке лета "Челси" все еще может попрощаться с Конором Галлахером, и в таком случае "синие" постараются приобрести второго полузащитника. На радаре у лондонцев находятся Эдсон Альварес из "Аякса", Тайлер Адамс из "Лидса", Амаду Онана из "Эвертона" и Габри Вейга из "Сельты".