Гвардиола подтвердил, что "Сити" покупает Гвардиола
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подтвердил, что его клуб покупает защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола.
Ранее на текущей неделе стало известно, что "Сити" согласовал стоимость 21-летнего игрока сборной Хорватии в размере 90 миллионов евро (77.6 млн. фунтов).
На своей пресс-конференции в пятницу Гвардиола поведал, что Гвардиол уже в Манчестере и завершает формальности, связанные с трансфером.
"Гвардиол — какая красивая у него фамилия! Он проходит медицинское обследование".
"Каждый знает, что он здесь. Надеюсь, мы сможем оформить сделку в ближайшие часы или дни", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.
04.08.2023 17:00
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