"Бавария" дала "Тоттенхэму" время до полуночи, чтобы ответить на финальное предложение о покупке нападающего Харри Кейна.

The Telegraph оценивает финальное предложение "Баварии" по Кейну примерно в 100 миллионов евро (86 млн. фунтов), "если не больше". И окончательный ответ чемпионам Бундеслиги требуется уже сегодня.



Все стороны, включая самого Кейна, хотят прояснить эту ситуацию как можно скорее. Харри нужна определенность насчет своего будущего до старта нового сезона.



Ожидается, что Кейн останется в "Тоттенхэме" на сезон 2023/24, а "Бавария" переключится на альтернативные цели, если два клуба так и не смогут договориться. Тогда Харри сможет уйти свободным агентом следующим летом.



Если Кейн останется до следующего лета, то не только лишит "Тоттенхэм" какой-либо компенсации, но и может перейти к кому-либо из конкурентов "шпор" по Премьер-Лиге, и этот нюанс дает "Баварии" надежду на заключение сделки.