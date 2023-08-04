Мэддисон надеется, что Кейн останется в "Тоттенхэме"
Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон выразил надежду, что нападающий Харри Кейн останется в лондонском клубе.
Вот уже несколько недель пресса упорно сватает Кейна в "Баварию", утверждая, что Харри исключает продление своего истекающего через год контракта с "Тоттенхэмом".
По словам Мэддисона, эти спекуляции не мешают ни команде, ни самому Кейну готовиться к новому сезону, однако Джеймс не хочет, чтобы "шпоры" лишились своего бомбардира.
"Мы подружились еще до моего перехода в "Тоттенхэм", благодаря сборной Англии. У нас схожие интересы, и мы хорошо ладим за пределами футбольного поля".
"Я был бы счастлив, если Харри Кейн останется. Он лучший 9-й номер в мире, на мой взгляд. Но будь, что будет. Харри — суперпрофессионал".
"Эти спекуляции нас не отвлекают. Харри — суперпрофессионал. Я не хочу вдаваться в детали, потому что я ничего не знаю, и давайте уважать ситуацию Харри".
"Каждый знает, что из себя представляет Харри Кейн. Он является суперпрофессионалом, и за какой бы клуб он ни выступал, на тренировках он выкладывается на 100 процентов. То же самое со всеми парнями, поэтому это совершенно нас не отвлекает", — цитирует Мэддисона Evening Standard.
04.08.2023 15:00
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