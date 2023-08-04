Мойес конфликтует с техническим директором "Вест Хэма"

У главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса случился конфликт с новым техническим директором Тимом Штейдтентом из-за трансферов клуба.

Штейдтен был назначен более месяца назад, но "Вест Хэм" до сих пор не совершил ни одного приобретения этим летом.



Как сообщает The Guardian, у Мойеса и Штейдтена сразу наметились разногласия, потому что первый хочет приглашать игроков с опытом выступлений в Премьер-Лиге, а второй предпочитает искать усиление в Европе по более низким ценам.



Этот раскол только усугубился после того, как "Вест Хэм" решил, что не будет платить более 30 миллионов фунтов за капитана "Саутгемптона" Джеймса Уорд-Проуза, которого Мойес рассматривал своей ключевой трансферной целью.



По информации издания, вероятность того, что Мойес убедит своих боссов потратить 40 млн. фунтов на 28-летнего Уорд-Проуза, сохраняется, однако конфликтные отношения внутри клуба и неспособность потратить 105 млн. фунтов с продажи Деклана Райса не добавляют оптимизма фанатам "молотобойцев" в преддверии нового сезона.