"Челси" подтвердил покупку Дисаси
"Челси" подтвердил приобретение защитника "Монако" и сборной Франции Акселя Дисаси за 45 миллионов евро (38.8 млн. фунтов).
Ранее этим летом защитник "Челси" Весле Фофана получил тяжелейшую травму колена и перенес операцию, а его восстановление может растянуться на весь сезон 2023/24.
Потеря Фофана заставила "Челси" обратиться на трансферный рынок для укрепления центра обороны, и так "синие" решили пригласить Дисаси.
В итоге 25-летний француз, сыгравший 129 матчей за "Монако" после своего перехода из "Реймса" в августе 2020, заключил с "Челси" контракт на шесть лет.
Конкурировать за игровые минуты на "Стэмфорд Бридж" Дисаси будет с Тиаго Силвой, Трево Чалобой, Леви Колуиллом, а также Бенуа Бадиашиле, который в данный момент травмирован.
"Я по-настоящему горжусь стать частью этой замечательной семьи. Я надеюсь добиться очень важных вещей здесь и выиграть трофеи. Я сделаю все возможное для достижения этих целей. Я очень амбициозен", — сообщил Дисаси.
04.08.2023 13:00
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Последние комментарии:
очередной тупой нигга!!! Челси сплош чёрные остались
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Берите Уго Тикитаке уже для полного набора)
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Нужно Кайседу и Влаховича взять. Молодеж отпустить в оренду(Касадея, Анджело, Хол, Морейра и Угочукву). Сантос и Чуквеймека оставить....Хотя, даже м приходом Кайседу в полузащите большая дыра ((((
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