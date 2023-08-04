"Челси" подтвердил покупку Дисаси

Аксель Дисаси "Челси" подтвердил приобретение защитника "Монако" и сборной Франции Акселя Дисаси за 45 миллионов евро (38.8 млн. фунтов).

Ранее этим летом защитник "Челси" Весле Фофана получил тяжелейшую травму колена и перенес операцию, а его восстановление может растянуться на весь сезон 2023/24.

Потеря Фофана заставила "Челси" обратиться на трансферный рынок для укрепления центра обороны, и так "синие" решили пригласить Дисаси.

В итоге 25-летний француз, сыгравший 129 матчей за "Монако" после своего перехода из "Реймса" в августе 2020, заключил с "Челси" контракт на шесть лет.

Конкурировать за игровые минуты на "Стэмфорд Бридж" Дисаси будет с Тиаго Силвой, Трево Чалобой, Леви Колуиллом, а также Бенуа Бадиашиле, который в данный момент травмирован.

"Я по-настоящему горжусь стать частью этой замечательной семьи. Я надеюсь добиться очень важных вещей здесь и выиграть трофеи. Я сделаю все возможное для достижения этих целей. Я очень амбициозен", — сообщил Дисаси.

Аксель Дисаси


Метки Дисаси, Монако, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 118

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. maximka 04.08.2023 13:08 # maximka
    очередной тупой нигга!!! Челси сплош чёрные остались

    (ответить)

  2. takernotagiver 04.08.2023 13:07 # takernotagiver
    Берите Уго Тикитаке уже для полного набора)

    (ответить)

  3. gjchancel 04.08.2023 13:06 # gjchancel
    Нужно Кайседу и Влаховича взять. Молодеж отпустить в оренду(Касадея, Анджело, Хол, Морейра и Угочукву). Сантос и Чуквеймека оставить....Хотя, даже м приходом Кайседу в полузащите большая дыра ((((

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: