"Челси" подтвердил покупку Дисаси

"Челси" подтвердил приобретение защитника "Монако" и сборной Франции Акселя Дисаси за 45 миллионов евро (38.8 млн. фунтов).

Ранее этим летом защитник "Челси" Весле Фофана получил тяжелейшую травму колена и перенес операцию, а его восстановление может растянуться на весь сезон 2023/24.



Потеря Фофана заставила "Челси" обратиться на трансферный рынок для укрепления центра обороны, и так "синие" решили пригласить Дисаси.



В итоге 25-летний француз, сыгравший 129 матчей за "Монако" после своего перехода из "Реймса" в августе 2020, заключил с "Челси" контракт на шесть лет.



Конкурировать за игровые минуты на "Стэмфорд Бридж" Дисаси будет с Тиаго Силвой, Трево Чалобой, Леви Колуиллом, а также Бенуа Бадиашиле, который в данный момент травмирован.



"Я по-настоящему горжусь стать частью этой замечательной семьи. Я надеюсь добиться очень важных вещей здесь и выиграть трофеи. Я сделаю все возможное для достижения этих целей. Я очень амбициозен", — сообщил Дисаси.



